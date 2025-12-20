IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कई प्लेयर्स की छुट्टी

अगले साल फरवरी में शुरू हो रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. शनिवार को मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर की अगुवाई में टीम का ऐलान किया गया. इसी के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज के लिए भी टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया गया है. वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम ही इस सीरीज में भी खेलती नजर आएगी.

और पढ़ें

न्यूजीलैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज और इसके बाद 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होगा, जबकि टी20 सीरीज का आगाज 21 जनवरी से होगा. ये टी20 सीरीज इसलिए भी अहम होगी क्योंकि टीम इंडिया के पास टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए ये आखिरी मौका होगा. इस सीरीज के बाद टीम इंडिया सीधे वर्ल्ड खेलने के लिए जाएगी.

न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर और ईशान किशन (विकेटकीपर).

यह भी पढ़ें: India T20 World Cup Squad Announcement Live: टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, शुभमन गिल बाहर, ईशान किशन की एंट्री

Advertisement

न्यूजीलैंड के साथ सीरीज का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे 11 जनवरी को बडोदरा में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट और 18 जनवरी को तीसरा और आखिरी वनडे इंदौर में खेला जाएगा.

टी20 सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर, दूसरा टी20 रायपुर, तीसरा टी20 25 जनवरी को गुवाहाटी, चौथा टी20 28 जनवरी को विशाखापत्तनम और आखिरी टी20 31 जनवरी को केरल में खेला जाएगा.

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाना है. टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी को होनी है और इसका खिताबी मुकाबला 20 मार्च को निर्धारित है. गत चैम्पियन भारतीय टीम को इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप-ए में रखा गया है. इस ग्रुप में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA), नामीबिया, नीदरलैंड्स और पाकिस्तान की टीम्स भी हैं.

भारत vs न्यूजीलैंड फुल शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी: दूसरा T20, रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पूरा शेड्यूल

07 फरवरी 2026. 11:00 AM. पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स. SSC, कोलंबो

07 फरवरी 2026. 3:00 PM. वेस्टइंडीज vs बांग्लादेश. कोलकाता

07 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs USA. मुंबई

Advertisement

08 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs अफगानिस्तान. चेन्नई

08 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs नेपाल. मुंबई

08 फरवरी 2026. 7:00 PM. श्रीलंका vs आयरलैंड. प्रेमदासा, कोलंबो

09 फरवरी 2026. 11:00 AM. बांग्लादेश vs इटली. कोलकाता

09 फरवरी 2026. 3:00 PM. जिम्बाब्वे vs ओमान. SSC. कोलंबो

09 फरवरी 2026. 7:00 PM. साउथ अफ्रीका vs कनाडा. अहमदाबाद

10 फरवरी 2026. 11:00 AM. नीदरलैंड्स vs नामीबिया. दिल्ली

10 फरवरी 2026. 3:00 PM. न्यूजीलैंड vs UAE. चेन्नई

10 फरवरी 2026. 7:00 PM. पाकिस्तान vs USA. SSC. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथअफ्रीका vs अफगानिस्तान. अहमदाबाद

11 फरवरी 2026. 3:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs आयरलैंड. प्रेमदासा. कोलंबो

11 फरवरी 2026. 7:00 PM. इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज. मुंबई

12 फरवरी 2026. 11:00 AM. श्रीलंका vs ओमान. कैंडी

12 फरवरी 2026. 3:00 PM. नेपाल vs इटली. मुंबई

12 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नामीबिया. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 11:00 AM. ऑस्ट्रेलिया vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा. कोलंबो

13 फरवरी 2026. 3:00 PM. कनाडा vs UAE. दिल्ली

13 फरवरी 2026. 7:00 PM. USA vs नीदरलैंड्स. चेन्नई

14 फरवरी 2026. 11:00 AM. आयरलैंड vs ओमान. SSC, कोलंबो

14 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs बांग्लादेश. कोलकाता

14 फरवरी 2026. 7:00 PM. न्यूजीलैंड vs साउथ अफ्रीका. अहमदाबाद

15 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs नेपाल. मुंबई

15 फरवरी 2026. 3:00 PM. USA vs नामीबिया. चेन्नई

15 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs पाकिस्तान. प्रेमदासा, कोलंबो

Advertisement

16 फरवरी 2026. 11:00 AM. अफगानिस्तान vs UAE. दिल्ली

16 फरवरी 2026. 3:00 PM. इंग्लैंड vs इटली. कोलकाता

16 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs श्रीलंका. कैंडी

17 फरवरी 2026. 11:00 AM. न्यूजीलैंड vs कनाडा. चेन्नई

17 फरवरी 2026 . 3:00 PM. आयरलैंड vs जिम्बाब्वे. कैंडी

17 फरवरी 2026. 7:00 PM. बांग्लादेश vs नेपाल. मुंबई

18 फरवरी 2026. 11:00 AM. साउथ अफ्रीका vs UAE. दिल्ली

18 फरवरी 2026. 3:00 PM. पाकिस्तान vs नामीबिया. SSC, कोलंबो

18 फरवरी 2026. 7:00 PM. भारत vs नीदरलैंड्स. अहमदाबाद

19 फरवरी 2026. 11:00 AM. वेस्टइंडीज vs इटली. कोलकाता

19 फरवरी 2026. 3:00 PM. श्रीलंका vs जिम्बाब्वे. प्रेमदासा, कोलंबो

19 फरवरी 2026. 7:00 PM. अफगानिस्तान vs कनाडा. चेन्नई

20 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी

20 फरवरी 2026. 7:00 PM. ऑस्ट्रेलिया vs ओमान. कैंडी

इसके बाद सुपर 8, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले होंगे.

---- समाप्त ----