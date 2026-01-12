scorecardresearch
 
PSLV-C62 Mission Launch LIVE: ISRO आज श्रीहरिकोटा में रचेगा नया इतिहास... अब भारत से नहीं बच पाएगा दुश्मन का सीक्रेट प्लेस

aajtak.in | नई दिल्ली | 12 जनवरी 2026, 7:51 AM IST

ISRO PSLV-C62 Launch LIVE Updates: इसरो का 2026 का स्पेस मिशन आज PSLV-C62 के साथ शुरू हो रहा है, जिसमें 16 सैटेलाइट का एक हाई-स्टेक सेलेसियल बैले होगा. इस लॉन्च में भारत की पहली ऑर्बिटल AI-इमेज लेबोरेटरी और पहला ऑन-ऑर्बिट रिफ्यूलिंग मॉडल शामिल है.

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज इसरो की लॉन्चिंग (Photo: ISRO) आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में आज इसरो की लॉन्चिंग (Photo: ISRO)

PSLV C62 Mission Launch LIVE: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) एक नया इतिहास रचने जा रहा है. आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में आज यानी 12 जनवरी को सुबह 10:17 बजे IST पर सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) PSLV-C62 रॉकेट लॉन्च किया जाएगा. सेंटर में काफी हलचल है. PSLV-C62 मिशन सिर्फ़ एक रूटीन लॉन्च नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही अहम स्पेश मिशन है.

16 सैटेलाइट्स को सन-सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ले जाकर, इसरो का 'वर्कहॉर्स' ग्लोबल छोटे-सैटेलाइट लॉन्च मार्केट में भारत के बढ़ते दबदबे को दिखाने के लिए तैयार है.

The Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) is Isro's workhorse. (Photo: Isro)इस मिशन एक जरूरी हिस्सा EOS-N1 है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) द्वारा विकसित एक एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है.

लॉन्चिंग से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें आजतक का ये LIVE ब्लॉग.

7:31 AM (58 मिनट पहले)

DRDO Anvesha Satellite: एडवांस्ड हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है सैटेलाइट

Posted by :- Sakib

अन्वेषा नाम का यह सैटेलाइट एडवांस्ड हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है. यह बहुत डिटेल वाली तस्वीरें लेता है, जो न सिर्फ प्राइमरी रंग दिखाती हैं, बल्कि हर पिक्सेल के लिए सैकड़ों पतली, लगातार लाइट बैंड भी दिखाती हैं, जिससे हर मैटेरियल के लिए एक अनोखा स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट बनता है. इससे वैज्ञानिक केमिकल सिग्नेचर को देख पाते हैं, जैसे फसलों की उर्वरता और मिट्टी की नमी की निगरानी करना, मिनरल डिपॉजिट का पता लगाना और हाई-रिज़ॉल्यूशन डेटा के साथ शहरी फैलाव को ट्रैक करना.

The Earth Observation Satellite Anvesha is the primary payload onboard the PSLV-C62 mission. (Photo: Isro)

