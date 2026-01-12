scorecardresearch
 
Iran Protests Live: 16 दिन, 538 मौतें... ईरान की सड़कें खून से भीगीं, शहर-शहर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों डिटेन

aajtak.in | नई दिल्ली | 12 जनवरी 2026, 8:19 AM IST

Iran Protest News Live Updates: ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. खामेनेई विरोध को विदेशी साजिश करार दे रहे हैं, वहीं अमेरिका ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलने पर जवाब दिया जाएगा. अब तक 538 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों गिरफ्तारियों के दावे सामने आए हैं. भारत ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

ईरान में आर्थिक संकट से भड़का आंदोलन अब सत्ता के खिलाफ खुले विद्रोह में बदल गया (Photo: AP) ईरान में आर्थिक संकट से भड़का आंदोलन अब सत्ता के खिलाफ खुले विद्रोह में बदल गया (Photo: AP)

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ख़िलाफ़ सड़कों पर उबाल जारी है. दिसंबर 28 को शुरू हुआ जनआंदोलन अब देश के शहर-शहर फैल चुका है. इस दौरान हिंसा भी हुई है. राइट्स ग्रुप का दावा है कि अब तक 538 लोगों की मौत हुई, जिसमें प्रोटेस्टर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. 10 हज़ार से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया. 

अमेरिका की ओर से भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान आ रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुली चेतावनी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो वो कड़ा जवाब दिया जाएगा. हालांकि, अमेरिका की ओर से लगातार आ रही धमकियों के बीच खामेनेई ने देश में चल रहे आंदोलन के पीछे अमेरिका और इज़रायल की साजिश बताया है. साथ ही पलटवार करने की भी धमकी दी है. 

इस बीच, निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नज़र बनाए हुए हैं. भारत ने भी अपने नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने और दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी है. 

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में आपको आजतक के इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी. ईरान के भीतर हालात कैसे बदल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है और दुनिया भर से इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं - हर अहम घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है.

पल-पल की ताज़ा जानकारी, ग्राउंड अपडेट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के लिए इस पेज से जुड़े रहें. 

8:19 AM (11 मिनट पहले)

Iran Unrest Live: काहरीज़क फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर बॉडी बैग में लाशें

Posted by :- Anurag

तेहरान के कहरिजाक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर शव बॉक्स में पड़े मृतकों के शवों के पास बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हुए हैं. 

iran news
ईरान संकट की भयावह झलक (Photo: Reuters)
8:16 AM (14 मिनट पहले)

Iran Unrest Live: US की धमकी को ईरान ले रहा सीरियस? जानें क्या बोले ट्रंप

Posted by :- Anurag

राष्ट्रपतिडोनाल्ड ट्रंप से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि ईरान आपकी धमकियों को गंभीरता से लेता है? इस पर राष्ट्रपति ने कहा, 'क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त वे ऐसा करते होंगे, खासकर मेरे साथ सालों का अनुभव रखने के बाद?… सुलैमानी, अल-बगदादी, ईरान का परमाणु खतरा सब खत्म कर दिया गया. यह कितना बेवकूफाना सवाल है."

8:10 AM (20 मिनट पहले)

Iran protests News: ईरान को लेकर व्हाइट हाउस में मंथन तेज, ट्रंप के सामने सैन्य हमले से साइबर वॉर तक के विकल्प

Posted by :- Anurag

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ बैठक करने वाले थे, जिसमें वे ईरान के खिलाफ विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने वाले थे. यह जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को दी. इससे पहले, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि इन ऑप्शन में मिलिट्री अटैक, सिक्रेट साइबर हथियारों का इस्तेमाल, प्रतिबंधों में विस्तार और ईरान की विपक्षी सरकार समर्थक ऑनलाइन गतिविधियों में मदद शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इस बैठक पर और कोई जानकारी अभी नहीं है.

इनपुट: रॉयटर्स

8:05 AM (25 मिनट पहले)

Iran Unrest Live: निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को मिल रहा समर्थन

Posted by :- Anurag

जहां लाखों लोग खामेनेई शासन के ख़िलाफ़ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को समर्थन मिलता दिख रहा है. एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी को राजधानी तेहरान में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी दिखाई नज़र आ रहा है. 

iran news
प्रदर्शनकारी के हाथ में दिखी ईरान के क्राउन प्रिंस रजा पहलवी की तस्वीर (Photo: AP)
8:02 AM (28 मिनट पहले)

Protest in Iran: अमेरिका के पास ईरान के लिए क्या-क्या विकल्प हैं?

Posted by :- Anurag

अमेरिका ईरान में हो रहे प्रदर्शन पर खुलकर प्रोटेस्टरों का साथ दे रहा है. खामेनेई शासन को खुली चेतावनी ट्रंप की ओर से मिल रही है. तो आइए फिर जानते हैं कि अगर अमेरिका ईरान पर मिलिट्री अटैक नहीं करेगा तो उसके पास और क्या-क्या ऑप्शन हैं. यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं पूरी ख़बर -  मिलिट्री अटैक नहीं तो और क्या... खामेनेई के खिलाफ ट्रंप के तरकश में और कौन-कौन से तीर
 

7:52 AM (37 मिनट पहले)

Trump on Iran: ट्रंप ने ईरान के लिए स्टारलिंक भेजने के दिए संकेत

Posted by :- Anurag

ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है. बीते कई दिनों से वहां की अवाम इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर पा रही है. बड़े स्तर पर खबरें बाहर आने में दिक्कत हो रही है. अब अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि ईरान में स्टारलिंक भेजा जाएगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसे लेकर वह एलन मस्क से बात करेंगे.  

इनपुट: ANI
 

7:43 AM (46 मिनट पहले)

Iran protests News: ईरान में 500 से ज्यादा लोगों की जान गई

Posted by :- Anurag

ईरान में जारी अशांति ने 538 लोगों की जान ले ली है, एक अधिकार संगठन ने रविवार को बताया. देश में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है. राजधानी तेहरान में तहरीर स्क्वायर और अन्य प्रमुख जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब खून-खराबे का रूप ले चुका है.

इनपुट: रॉयटर्स
 

7:39 AM (51 मिनट पहले)

Iran News LIVE: लॉस एंजेलिस में खामेनेई विरोधी रैली पर हमला, ट्रक भीड़ के बीच घुसा, सुरक्षा पर सवाल

Posted by :- Anurag

ईरान की राजशाही के विरोधी संगठन मुजाहिदीन-ए-खोक़ (MEK) का स्टिकर लगे एक ट्रक ने अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रजा पहलवी के समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में घुस गया. यह घटना उस वक्त हुई जब ईरान समर्थक राजशाही और अयातुल्ला खामेनेई विरोधी मार्च निकाला जा रहा था. हादसे के दौरान ट्रक ने अचानक भीड़ में तेज़ी से वाहन चलाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को घायल कर दिया. पूरी ख़बर को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - No Shah... अमेरिका के लॉस एंजेलिस में खामेनेई विरोधी रैली में घुसा ट्रक, भीड़ को रौंदता चला गया
 

