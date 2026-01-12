Iran Protests Live: 16 दिन, 538 मौतें... ईरान की सड़कें खून से भीगीं, शहर-शहर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों डिटेन

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ख़िलाफ़ सड़कों पर उबाल जारी है. दिसंबर 28 को शुरू हुआ जनआंदोलन अब देश के शहर-शहर फैल चुका है. इस दौरान हिंसा भी हुई है. राइट्स ग्रुप का दावा है कि अब तक 538 लोगों की मौत हुई, जिसमें प्रोटेस्टर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. 10 हज़ार से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया.
अमेरिका की ओर से भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान आ रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुली चेतावनी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो वो कड़ा जवाब दिया जाएगा. हालांकि, अमेरिका की ओर से लगातार आ रही धमकियों के बीच खामेनेई ने देश में चल रहे आंदोलन के पीछे अमेरिका और इज़रायल की साजिश बताया है. साथ ही पलटवार करने की भी धमकी दी है.
इस बीच, निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नज़र बनाए हुए हैं. भारत ने भी अपने नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने और दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी है.
तेहरान के कहरिजाक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर शव बॉक्स में पड़े मृतकों के शवों के पास बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हुए हैं.
राष्ट्रपतिडोनाल्ड ट्रंप से जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि ईरान आपकी धमकियों को गंभीरता से लेता है? इस पर राष्ट्रपति ने कहा, 'क्या आपको नहीं लगता कि इस वक्त वे ऐसा करते होंगे, खासकर मेरे साथ सालों का अनुभव रखने के बाद?… सुलैमानी, अल-बगदादी, ईरान का परमाणु खतरा सब खत्म कर दिया गया. यह कितना बेवकूफाना सवाल है."
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने वरिष्ठ सलाहकारों के साथ बैठक करने वाले थे, जिसमें वे ईरान के खिलाफ विभिन्न विकल्पों पर चर्चा करने वाले थे. यह जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को दी. इससे पहले, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि इन ऑप्शन में मिलिट्री अटैक, सिक्रेट साइबर हथियारों का इस्तेमाल, प्रतिबंधों में विस्तार और ईरान की विपक्षी सरकार समर्थक ऑनलाइन गतिविधियों में मदद शामिल हो सकते हैं. हालांकि, इस बैठक पर और कोई जानकारी अभी नहीं है.
इनपुट: रॉयटर्स
जहां लाखों लोग खामेनेई शासन के ख़िलाफ़ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी को समर्थन मिलता दिख रहा है. एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी को राजधानी तेहरान में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी दिखाई नज़र आ रहा है.
ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट है. बीते कई दिनों से वहां की अवाम इंटरनेट नहीं इस्तेमाल कर पा रही है. बड़े स्तर पर खबरें बाहर आने में दिक्कत हो रही है. अब अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि ईरान में स्टारलिंक भेजा जाएगा. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसे लेकर वह एलन मस्क से बात करेंगे.
इनपुट: ANI
ईरान में जारी अशांति ने 538 लोगों की जान ले ली है, एक अधिकार संगठन ने रविवार को बताया. देश में बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है. राजधानी तेहरान में तहरीर स्क्वायर और अन्य प्रमुख जगहों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन अब खून-खराबे का रूप ले चुका है.
इनपुट: रॉयटर्स
ईरान की राजशाही के विरोधी संगठन मुजाहिदीन-ए-खोक़ (MEK) का स्टिकर लगे एक ट्रक ने अमेरिका के लॉस एंजेलिस में रजा पहलवी के समर्थकों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में घुस गया. यह घटना उस वक्त हुई जब ईरान समर्थक राजशाही और अयातुल्ला खामेनेई विरोधी मार्च निकाला जा रहा था. हादसे के दौरान ट्रक ने अचानक भीड़ में तेज़ी से वाहन चलाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को घायल कर दिया. पूरी ख़बर को आप यहां क्लिक कर पढ़ सकते हैं - No Shah... अमेरिका के लॉस एंजेलिस में खामेनेई विरोधी रैली में घुसा ट्रक, भीड़ को रौंदता चला गया