Iran Protests Live: 16 दिन, 538 मौतें... ईरान की सड़कें खून से भीगीं, शहर-शहर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन, हजारों डिटेन

ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के ख़िलाफ़ सड़कों पर उबाल जारी है. दिसंबर 28 को शुरू हुआ जनआंदोलन अब देश के शहर-शहर फैल चुका है. इस दौरान हिंसा भी हुई है. राइट्स ग्रुप का दावा है कि अब तक 538 लोगों की मौत हुई, जिसमें प्रोटेस्टर्स और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं. 10 हज़ार से ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया.

अमेरिका की ओर से भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में बयान आ रहे हैं. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुली चेतावनी दे दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलती है तो वो कड़ा जवाब दिया जाएगा. हालांकि, अमेरिका की ओर से लगातार आ रही धमकियों के बीच खामेनेई ने देश में चल रहे आंदोलन के पीछे अमेरिका और इज़रायल की साजिश बताया है. साथ ही पलटवार करने की भी धमकी दी है.

इस बीच, निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की अपील की है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय हालात पर नज़र बनाए हुए हैं. भारत ने भी अपने नागरिकों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने और दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी है.

