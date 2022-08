Ind Vs Pak Asia Cup 2022: कब और कहां देखें मैच, टीम में कौन-कौन..भारत-PAK मुकाबले का हर जवाब जानें

एशिया कप-2022 का आगाज़ शनिवार यानी 27 अगस्त से हो रहा है. अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें पहले मुकाबले में आमने-सामने होंगी, यह मैच दुबई में होगा. लेकिन हर किसी की नज़र महामुकाबले पर टिकी है, यानी भारत-पाकिस्तान के मैच पर. रविवार को दुबई स्टेडियम में दोनों देश की टीम आमने-सामने होंगी.

टी-20 वर्ल्डकप 2021 के बाद यह पहला मौका है, जब भारत और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैदान पर भिड़ रही हैं. ऐसे में इस बड़े और अहम मुकाबले को लेकर अहम जानकारी जान लीजिए...

• भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कब है?

एशिया कप 2022 में यह मुकाबला रविवार (28 अगस्त) को भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.



• यह मैच कहां पर हो रहा है?

एशिया कप इस बार यूएई में हो रहा है, भारत-पाक का मुकाबला दुबई स्टेडियम में होना है. एशिया कप का आधिकारिक आयोजक श्रीलंका ही है.



• भारत-पाकिस्तान का मैच कहां देख सकते हैं?

एशिया कप का प्रसारण स्टार नेटवर्क पर किया जा रहा है, ऐसे में स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर लाइव मैच देखा जाएगा. इसके अलावा aajtak.in पर इस मैच से जुड़ी सभी कवरेज लगातार हो रही है, आपको यहां हर जानकारी मिलेगी.



The suspense is over! Let's listen to the conversation between @iShaheenAfridi and @imVkohli 🔊#AsiaCup2022 pic.twitter.com/ttVYLrNtuO