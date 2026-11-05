प्रदूषण, खराब मौसम और रिनोवेशन! दिल्ली से विशाखापत्तनम शिफ्ट हुआ भारत-श्रीलंका का पहला वनडे, 13 दिसंबर को होगा मुकाबला

भारत और श्रीलंका के बीच 13 दिसंबर को होने वाला पहला वनडे मैच अब दिल्ली की जगह विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बीसीसीआई ने यह जानकारी दी. दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए के अनुरोध पर यह बदलाव हुआ है. वजह मौसम की रुकावट की आशंका और स्टेडियम में प्रस्तावित रेनोवेशन का काम बताई गई है.

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भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे सीरीज को लेकर बीसीसीआई ने एक अहम जानकारी दी है. सीरीज का पहला मैच 13 दिसंबर को खेला जाना है. पहले यह मैच दिल्ली में होना तय था, लेकिन अब इसकी जगह बदल दी गई है. अब यह मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला जाएगा. यह पहला मुथूट फिनकॉर्प वनडे मैच है जो भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच खेला जाएगा.

स्थान बदलने की वजह भी सामने आई है. दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए ने बीसीसीआई से इसका अनुरोध किया था. डीडीसीए का कहना था कि मौसम की वजह से मैच में रुकावट आने की आशंका है.

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🚨 News 🚨 First ODI between India and Sri Lanka to be held on December 13 shifted from Delhi to Visakhapatnam More details 🔽 | #TeamIndia | #INDvSL | @mflone_ https://t.co/P9wJkuYdtJ — BCCI (@BCCI) November 5, 2026

इसके अलावा स्टेडियम में रेनोवेशन का काम भी प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि प्रदूषण भी इस फैसले की एक वजह हो सकती है. हालांकि बीसीसीआई के बयान में सिर्फ मौसम और स्टेडियम के काम का जिक्र है. अब इस मैच के लिए दिल्ली का स्टेडियम इस्तेमाल नहीं होगा.

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नई जगह एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम है. यह स्टेडियम विशाखापत्तनम में है. भारत और श्रीलंका का पहला वनडे अब यहीं खेला जाएगा. तारीख में कोई बदलाव नहीं हुआ है और मैच 13 दिसंबर 2026 को ही होगा.

यह जानकारी बीसीसीआई ने 5 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी. बोर्ड ने बताया कि यह बदलाव डीडीसीए के अनुरोध के बाद किया गया है.

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