Team India toss Win After 20 ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वाइजैग (विशाखापत्तनम) वनडे में कप्तान केएल राहुल उस समय खुश हो गए जब, उन्होंने टॉस जीता. दरअसल, यह टीम इंडिया का 20 वनडे मुकाबलों के बाद टॉस जीतना रहा.
टॉस जीतते ही साउथ अफ्रीका के खिलाफ निणार्यक मुकाबले में केएल राहुल ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. 2023 में पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइल (न्यूजीलैंड के खिलाफ) के बाद यह पहला मौका था, जब भारत ने किसी ODI में टॉस जीता.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to field first.— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Updates ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/vYNPSa1iKF
टॉस के समय केएल राहुल के हाथ में टॉस था. टेम्बा बावुमा ने ‘हेड’ कहा, लेकिन आया ‘टेल’. भारत ने 20 कोशिशों के बाद आखिरकार टॉस जीत ही लिय. ध्यान रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम रांची में जीती थी. वहीं अफ्रीका ने रायपुर में जीत दर्ज की थी.
केएल राहुल ने अपनाया ये तरीका
खास बात यह रही कि केएल राहुल ने टॉस बाएं हाथ से उछाला, जिस वजह से भारत ने टॉस जीता. इस तरह टॉस हारने का लंबा सिलसिला खत्म हो गया. रोहित के बाद शुभमन गिल कप्तान भी टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन अंतरिम कप्तान केएल राहुल ने इस हार के सिलसिले को खत्म कर दिया. टॉस जीतने के बाद राहुल गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल से भी अपनी इस टॉस उछालने की ट्रिक की चर्चा करते देखे गए.
एक बदलाव: वॉशिंगटन सुंदर OUT, तिलक वर्मा IN
इस मुकाबले में भारतीय टीम एक बदलाव किया गया. ऑलराउंडर तिलक वर्मा की एंट्री टीम में वॉशिंगटन सुंदर की जगह हुई. बाकी पूरी टीम वही रही जो रायपुर में खेली थी. वहीं अफ्रीका ने दो बदलाव किए. नांद्रे बर्गर और टोनी डी जोरजी चोट कारण मैच के लिए अनुपलब्ध थे. ऐसे में उनकी जगह: तेज गेंदबाज ओटीनील बार्टमैन और बल्लेबाज रयान रिकेल्टन की एंट्री हुई .
वाइजैग वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन: रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.
वाइजैग वनडे में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम, टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, रयान रिकेल्टन, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन.