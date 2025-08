IND vs ENG Dead Ball Rule: ओवल टेस्ट में कबूतरों की एंट्री! अगर बॉल टकरा जाती तो क्या होता? क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम

IND vs ENG Dead Ball Rule: इंग्लैंड और भारत के बीच पांचवें टेस्ट मैच की शुरुआत लंदन के 'द ओवल' में गुरुवार (31 जुलाई) से हुई. मैच के पहले दिन बार‍िश ने खूब 'खेला' किया. मौसम की मार की वजह से पहले दिन महज 64 ओवर्स का खेल हो पाया और भारतीय टीम ने 204/6 का स्कोर बनाया. कुल मिलाकर पहला दिन इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों, हरी-भरी प‍िच और भारतीय बल्लेबाजों के लापहरवाह शॉट्स के इर्द-गिर्द रहा.

'द ओवल' स्टेडियम साउथ लंदन में मौजूद है, जहां भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि कबूतरों का झुंड प‍िच के करीब आ गया. एक समय तो ऐसा हुआ जब भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन स्ट्राइक ले रहे थे और इंग्लैंड के गेंदबाज बॉल फेंक रहे थे, तो गेंद कबूतर से लगते-लगते पहले बाल-बाल बची. वहीं, केएल राहुल जब बल्लेबाजी कर रहे थे तब भी इस तरह की स्थ‍ित‍ि नजर आई.

अगर गेंद कबूतर या किसी पक्षी को लग जाए तो क्या हैं न‍ियम

अब सवाल है कि अगर किसी क्रिकेट मैच के दौरान गेंद अचानक मैदान में आए किसी पक्षी या किसी जानवर से टकराती है तो क्या होगा? इसका सीधा जवाब है कि ऐसी गेंद मैदान पर मौजूद अंपायर 'डेड बॉल' घोष‍ित कर देगा.



यानी ओवल में कोई गेंद किसी कबूतर से जा टकराती तो वो डेड बॉल होती. दूसरा इसको और आसान तरीके से समझे कि अगर साई सुदर्शन के सामने बल्लेबाजी करते हुए कबूतर आ जाता, और वो बोल्ड हो जाते तो भी यह गेंद डेड बॉल ही करार कर दी जाती. क्रिकेट के न‍ियम बनाने वाली संस्था MCC (मेर‍िलेबोर्न क्रिकेट क्लब) ने डेड बॉल रूल्स के तहत इस बात को वेबसाइट पर समझाया है. MCC क्रिकेट के नियमों का संरक्षक है.

डेड बॉल को लेकर क्या हैं MCC के न‍ियम

वैसे डेड बॉल कब हो सकती है, इसे लेकर भी MCC ने अपनी वेबसाइट में आर्ट‍िकल 20 के तहत बेहद व‍िस्तार से समझाया है. लेकिन अगर कोई जानवर या पक्षी खेल के दौरान आता है तो इस बारे में रूल 20.4.2.12 के तहत समझाया गया है. इसमें सारा न‍िर्णय अंपायर के व‍िवेक पर न‍िर्भर है.



अगर अंपायर को लगे कि कोई व्यक्ति, जानवर या वस्तु मैदान (फील्ड ऑफ प्ले) में आ गई है और किसी टीम को नुकसान हुआ है तो वो डेड बॉल होगी. पर यद‍ि अगर दोनों अंपायर मानें कि बॉल वैसे भी बाउंड्री तक जाती, तो बाउंड्री दी जाएगी.

