India vs Afghanistan Live Score, U19 World Cup Semi Final: वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत को पहले विकेट की तलाश, अफगानिस्तान ने शुरू की बैटिंग

India vs Afghanistan, U19 World Cup 2026: आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में आज (4 फरवरी) भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में टॉस अफगानिस्तान ने जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

इस मुकाबले की विजेता का सामना फाइनल में इंग्लैंड से होगा. इंग्लैंड ने पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रनों से पराजित किया था. इस टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में खेला जाना है. भारत-अफगानिस्तान मैच से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए स्कोरकार्ड पर क्लिक करें...

सेमीफाइनल में भारत की प्लेइंग-11: एरॉन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, हेनिल पटेल और दीपेश देवेंद्रन.

सेमीफाइनल में अफगानिस्तान की प्लेइंग-11: ओस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, अब्दुल अजीज, खातिर स्टानिकजई, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई और वहीदुल्लाह जादरान.

भारत ने टूर्नामेंट में अपने सफर की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ जीत के साथ की. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने डीएलएस नियम के तहत यूएसए को 6 विकेट से मात दी. इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ भी भारतीय टीम ने हालात पर बेहतर पकड़ दिखाते हुए डीएलएस नियम के जरिए 18 रनों से जीत दर्ज की.

ग्रुप चरण का आखिरी मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया, जहां भारत ने एक बार फिर डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से शानदार जीत हासिल की. ग्रुप स्टेज में अजेय रहने के बाद सुपर-6 मुकाबले में टीम इंडिया ने मेजबान जिम्बाब्वे के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और 204 रनों की विशाल जीत दर्ज कर अपनी ताकत का एहसास कराया. फिर भारत ने सुपर-6 के अपने दूसरे मैच में पाकिस्तान को 58 रनों से धोकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर),हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, मोहम्मद एनान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, कनिष्क चौहान, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज और उधव मोहन.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान का फुल स्क्वॉड: ओस्मान सादात, खालिद अहमदजई, फैसल शिनोजादा, उजैरुल्लाह नियाजई, महबूब खान (विकेटकीपर/कप्तान), अजीजुल्लाह मियाखिल, अब्दुल अजीज, रूहुल्लाह अरब, नूरिस्तानी उमरजई, वहीदुल्लाह जादरान, अकील खान, नाजीफुल्लाह अमीरी, खातिर स्टानिकजई, सलाम खान और जैतुल्लाह शाहीन.

