ICC के र‍िजेक्शन पर बांग्लादेश फड़फड़ाया, BCB ने ख‍िलाड़‍ियों के पाले में डाली गेंद... खत्म होगा T20 वर्ल्ड कप का चैप्टर?

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार गुरुवार दोपहर 2:30 बजे (बांग्लादेश समय) नेशनल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर खिलाड़ियों की राय जानी जाएगी. हालिया सुरक्षा और आयोजन स्थल से जुड़े विवाद के बीच यह बैठक अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे का फैसला लिया जा सकता है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है (Photo: PTI)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश में स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं है. इसी बीच बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आस‍िफ नजरुल ने अहम कदम उठाया है. वह गुरुवार दोपहर 2:30 बजे (भारतीय समयानुसार) नेशनल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे. इस बैठक का मकसद टी20 वर्ल्ड कप में भागीदारी को लेकर खिलाड़ियों की राय और चिंताओं को जानना है.

सूत्रों के मुताबिक- हाल के दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और आयोजन स्थल को लेकर उठे सवालों के बाद सरकार सीधे खिलाड़ियों से फीडबैक लेना चाहती है. खिलाड़ियों की राय को ध्यान में रखते हुए ही सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) आगे की रणनीति तय करेंगे. 

यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इससे बांग्लादेश के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने या ना खेलने पर अंतिम निर्णय की दिशा तय हो सकती है. वैसे ध्यान रहे ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट कांउस‍िल) पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के भारत से टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेले जाने की मांग ठुकरा चुका है. 

21 जनवरी को ICC ने ठुकराई BCB की ड‍िमांड 
ICC ने बुधवार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें उसने अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराने की अपील की थी. ICC ने साफ किया कि भारत के किसी भी आयोजन स्थल पर बांग्लादेशी खिलाड़ियों, अधिकारियों या फैन्स की सुरक्षा को लेकर कोई विश्वसनीय खतरा नहीं है, इसलिए मुकाबले तय शेड्रयूल के अनुसार ही होंगे.

यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई ICC बोर्ड मीटिंग में लिया गया, जिसमें कुल 16 सदस्यों में से 14 ने BCB की मांग के खिलाफ वोट किया. केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मैच ट्रांसफर के पक्ष में मतदान किया. ICC ने हालांकि BCB को अपने रुख पर दोबारा विचार करने के लिए एक दिन (22 जनवरी त) की अतिरिक्त मोहलत दी है.
यह भी पढ़ें: ICC ने बांग्लादेश की न‍िकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच... नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी

ICC ने अपने बयान में कहा कि इतने अंतिम चरण में शेड्रयूल में बदलाव करना न केवल अव्यवहारिक है, बल्कि इससे भविष्य के ICC टूर्नामेंट्स के लिए एक गलत और खतरनाक मिसाल भी कायम होगी. बोर्ड ने कई स्वतंत्र सुरक्षा आकलनों की समीक्षा की, जिनमें किसी भी तरह के ठोस खतरे की पुष्टि नहीं हुई.

ICC ने यह भी बताया कि हाल के हफ्तों में BCB के साथ लगातार संवाद किया गया और वेन्यू पर केंद्रीय और राज्य स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी साझा की गई. इसके बावजूद BCB का रुख नहीं बदला.

BCB को है ICC से चमत्कार की उम्मीद
BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने कहा कि वह अब भी ICC से ‘चमत्कार’ की उम्मीद कर रहे हैं. उनका कहना है कि खिलाड़ी और सरकार दोनों वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत को सुरक्षित नहीं मानते. वहीं ICC ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा से इतर घरेलू लीग से जुड़े एक अलग घटनाक्रम को टूर्नामेंट से जोड़ना सही नहीं है.

यह भी पढ़ें: ‘हम सेफ नहीं… भारत से बाहर ही खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप’, ICC के अल्टीमेटम के बाद BCB चीफ बुलबुल का बड़बोला बयान

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नज़रुल पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में टीम भारत नहीं जाएगी. ऐसे में अगर बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है, तो मौजूदा रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड को मौका मिल सकता है. विवाद की शुरुआत IPL में मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े घटनाक्रम के बाद हुई थी, जिसके बाद BCB ने भारत यात्रा से इनकार कर दिया.

 

---- समाप्त ----
