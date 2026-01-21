scorecardresearch
 
ICC ने बांग्लादेश की न‍िकाल दी हेकड़ी, अब भारत में ही खेलना होगा मैच... नहीं तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से होगी छुट्टी

ICC बोर्ड ने भारत में मैच खेलने से इनकार करने की बांग्लादेश की मांग को 14-2 के वोट से खारिज कर दिया. सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ने समर्थन किया. ICC ने BCB को अपनी सरकार को सूचित करने को कहा है. अड़े रहने पर बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर स्कॉटलैंड को मौका दिया जा सकता है.

ICC का सख्त संदेश, अड़े रहे तो टूर्नामेंट से बाहर होगा बांग्लादेश (Photo: BCB)
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की उस मांग को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने मैच भारत से बाहर किसी अन्य देश में कराने का अनुरोध किया था. यह प्रस्ताव वोटिंग के लिए रखा गया, जिसमें BCB को करारी हार का सामना करना पड़ा.

कुल 16 देशों की वोटिंग में से 14 ने बांग्लादेश के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया, जबकि सिर्फ 2 देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश  ने इसके समर्थन में मतदान किया.

ICC ने अब BCB से साफ कहा है कि वह इस फैसले की जानकारी अपनी सरकार को दे. साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर बांग्लादेश इस मुद्दे पर अड़ा रहता है और भारत में खेलने से इनकार करता है, तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक- ऐसी स्थिति में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है. ICC इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त रुख अपना चुका है और जल्द ही अंतिम फैसला लिया जा सकता है.

विवाद की शुरुआत तब हुई, जब मुस्ताफिजुर रहमान का IPL कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया, जिसके बाद BCB ने ICC से औपचारिक रूप से अनुरोध किया कि बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराए जाएं. BCB ने अनुरोध किया था सुरक्षा और खिलाड़ियों की सेफ्टी का हवाला देते हुए टीम को भारत भेजने से मना कर दिया था. पर अब ICC के स्टैंड के बाद BCB की हेकड़ी न‍िकल गई है. 

Advertisement

बांग्लादेश ने की थी ग्रुप बदलने की ड‍िमांड 

बांग्लादेश सरकार के दबाव में BCB ने आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव द‍िया. बांग्लादेश ग्रुप C में है, जहां उसे तीन मैच कोलकाता और एक मैच मुंबई में खेलना है. बांग्लादेश चाहता था कि उसका ग्रुप स्वैप हो, ऐसे में उसे ग्रुप B में भेजा जाता, जिसके मुकाबले श्रीलंका में होने थे. 

बांग्लादेश का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शेड्यूल 
7 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
9 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इटली, सुबह 11 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
14 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इंग्लैंड, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
17 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs नेपाल, शाम 7 बजे, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)

 

