‘हम सेफ नहीं… भारत से बाहर ही खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप’, ICC के अल्टीमेटम के बाद BCB चीफ बुलबुल का बड़बोला बयान

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह सरकार पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहते, लेकिन भारत में T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने को लेकर उनका रुख अब भी नहीं बदला है.ध्यान रहे वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है.

ICC से आधिकारिक संदेश मिलने के बाद अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल से मुलाकात की. इस बैठक में यह तय किया गया कि आसिफ नजरुल गुरुवार (22 जनवरी) दोपहर से पहले वर्ल्ड कप स्क्वॉड में शामिल खिलाड़ियों के साथ बैठक करेंगे. इस बैठक में खिलाड़ियों की राय ली जा सकती है कि वे भारत में वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं.

हालांकि बड़ा सवाल यह है कि अगर खिलाड़ी भारत में खेलने के पक्ष में होते हैं तो क्या BCB अपना रुख बदलेगा? इस पर बुलबुल ने साफ कहा कि बांग्लादेश की आधिकारिक स्थिति अब भी वही है और वह भारत की बजाय श्रीलंका में वर्ल्ड कप मैच खेलना चाहता है.

खेल सलाहकार के साथ बैठक के बाद ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड बांग्लादेशी मीडिया से बात करते हुए बुलबुल ने कहा- मैं ICC से एक मिरेकल की उम्मीद कर रहा हूं. कौन वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता? लेकिन मैं सरकार पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता. हम जानते हैं कि भारत हमारे लिए सुरक्षित नहीं है. इसलिए हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं. मेरी स्थिति अब भी वही है.

उन्होंने आगे बताया कि ICC ने उन्हें सरकार से बातचीत के लिए 24 से 48 घंटे का समय दिया है, लेकिन इसके बावजूद वह सरकार पर दबाव बनाने के पक्ष में नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा- मैं जानता हूं कि ICC ने हमारी मांग खारिज कर दी है, लेकिन जब फैसला होता है तो सरकार को सिर्फ खिलाड़ियों ही नहीं, बल्कि सभी पहलुओं को देखना होता है.

ICC के वोट‍िंग प्रोसेस पर BCB ने उठाए सवाल

वोटिंग प्रक्रिया पर भी BCB अध्यक्ष ने सवाल उठाए. बुलबुल ने कहा- वोटिंग शुरू होने से पहले हमने ICC बोर्ड को अपने फैसले के पीछे के कारण समझाए थे. हम नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर वोटिंग हो. हमने ICC से कहा था कि हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दिए जाएं.

उन्होंने यह भी खुलासा किया कि BCB ने एक वैकल्पिक सुझाव भी दिया था. हमने आयरलैंड या जिम्बाब्वे के साथ ग्रुप स्वैप करने का प्रस्ताव रखा था. यह सबसे आसान रास्ता होता. लेकिन श्रीलंका ने साफ कर दिया कि वे अपने ग्रुप में किसी नई टीम को शामिल नहीं करना चाहते.

अब सबकी नजर खिलाड़ियों की बैठक और सरकार के अगले कदम पर टिकी है, लेकिन फिलहाल BCB भारत में खेलने को लेकर अपने रुख पर कायम है और ICC से किसी ‘चमत्कार’ की उम्मीद लगाए बैठा है.

