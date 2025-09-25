scorecardresearch
 

हार‍िस रऊफ और साह‍िबजादा फरहान का ICC के सामने घ‍िरना तय... क्या सूर्या भी मुश्किल में हैं? PCB और BCCI के भ‍िड़ने की इनसाइड स्टोरी

एशिया कप सुपर-4 मैच के दौरान उकसाने वाले इशारों को लेकर भारत ने हार‍िस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करवाई है. वहीं PCB ने सूर्यकुमार यादव के बयान को पॉल‍िट‍िकल' बताते हुए शिकायत की है, जिससे सूर्या भी मुश्किल में पड़ सकते हैं.

हार‍िस रऊफ और साह‍िबाजादा फरहान ने अपने हाव-भाव से विवाद खड़ा कर दिया (Photo: AP)
एश‍िया कप 2025 जारी है और अंत‍िम पड़ाव की ओर बढ़ चला है. वहीं भारत और पाक‍िस्तान के क्रिकेट बोर्ड अब प‍िछले दिनों हुए घटनाक्रम को लेकर एक बार फ‍िर आमने-सामने हैं. BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक-दूसरे के ख‍िलाफ श‍िकायत की और ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल) का दरवाजा खटखटाया है. 

भारत ने पाकिस्तान के क्रिकेटरों हार‍िस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 मुकाबले के दौरान उनके उकसाने वाले इशारों को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. यह मैच पिछले रविवार (21 स‍ितंबर) को दुबई खेला गया था.

यह भी पढ़ें: Sahibzada Farhan gun celebration: फिफ्टी बनाकर साह‍िबजादा फरहान ने चलाई गोलियां, टीम इंडिया के जवाबी 'गोलों' से हुए धराशायी

सूत्रों के मुताबिक, BCCI ने बुधवार को दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है और ICC को यह ईमेल मिल चुका है. अगर साहिबजादा फरहान और रऊफ इन आरोपों से इनकार करते हैं, तो उन्हें ICC एलीट पैनल रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने सुनवाई के लिए पेश होना पड़ सकता है. ऐसे में उन पर पर एक्शन क्या होगा, इस बारे में फैसला र‍िची र‍िचर्डसन तय करेंगे. 
यह भी पढ़ें: नो-हैंडशेक पार्ट 2, सूर्या ने फिर नहीं दिया PAK कप्तान सलमान आगा को भाव, टॉस के समय दिखा ऐसा नजारा

PCB ने सूर्या की श‍िकायत 
BCCI की श‍िकायत पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव  के खिलाफ श‍िकायत की है. सूर्या ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताते हुए और ऑपरेशन 'सिंदूर' में शामिल भारतीय सशस्त्र बलों को जीत समर्पित करते हुए बयान दिया था. उनका यह बयान 14 सितंबर के मैच के बाद आया था. PCB का आरोप है कि सूर्या की टिप्पणी "पॉल‍िट‍िकल" है. हालांकि, यह देखना बाकी है कि PCB ने शिकायत सात दिन की निर्धारित समय सीमा में दर्ज करवाई है या नहीं. 
यह भी पढ़ें: 'कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर, पहलगाम...', सूर्या ने बताई PAK के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की वजह

रऊफ और साहिबजादा ने किए घट‍िया इशारे 
सुपर-4 में 21 सितंबर के मैच के दौरान रऊफ ने ऐसा इशारा किया, जिससे लगता था जैसे किसी विमान को गिराया जा रहा हो, ताकि भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाया जा सके. यह उस समय हुआ जब भारतीय फैन्स उनको देखकर "कोहली, कोहली" के नारे लगा रहे थे. 2022 टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने रऊफ की गेंदों पर दो छक्के लगाए थे. मैच के दौरान रऊफ ने भारतीय ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गालियां भी दीं, जिसका दोनों ने बल्ले से जवाब दिया.

यह भी पढ़ें: 'ये नया इंड‍िया है, जो छेड़ता है...', पाकिस्तानी टीम की बदतमीजी पर भड़के इरफान पठान, हार‍िस रऊफ-साहिबजादा फरहान की लगाई क्लास

वहीं साहिबजादा फरहान ने भी अर्धशतक पूरा करने के बाद "गन फायरिंग" वाला सेल‍िब्रेशन किया. उन्होंने बल्ले को मशीनगन बनाकर अपने अर्धशतक का जश्न मनाया था. इसे  लेकर वो खूब ट्रोल हुए थे.  साहिबजादा फरहान ने बाद में कहा, "वो जश्न उस वक्त अचानक दिमाग में आ गया था. मैं आम तौर पर ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करता. मैंने सोचा आज कुछ अलग करें. मैंने वो किया, अब लोग इसे कैसे लेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता."

अब कुल म‍िलाकर दोनों ही खिलाड़ियों को ICC सुनवाई में अपने इशारों की सफाई देनी होगी, और अगर वे पैनल को संतुष्ट नहीं कर पाए, तो उन्हें आचार संहिता के तहत सजा का सामना करना पड़ सकता है.

नकवी ने शेयर किया 'CR7' वीडियो
वहीं एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने बुधवार को 'X' (पूर्व ट्विटर) पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक स्लो-मोशन वीडियो पोस्ट किया. इसमें रोनाल्डो ऐसा इशारा करते दिख रहे हैं जैसे कोई विमान अचानक गिर गया हो. ठीक वैसा ही जैसा रऊफ ने मैच के दौरान किया था. नकवी PCB के चेयरमैन होने के साथ-साथ अपने देश के गृह मंत्री भी हैं, अक्सर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान देते रहते हैं.

हालांकि वीडियो में रोनाल्डो शायद यह दिखा रहे थे कि उनका फ्री-किक कैसे डिप होकर गोल में गया. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत की टीम, जो अब एशिया कप फाइनल में पहुंच चुकी है, ACC चेयरमैन के साथ मंच साझा करेगी या नहीं. यह मामला BCCI और ICC दोनों के उच्च अधिकारियों की नजर में है. आने वाले समय में ही पता चलेगा कि नकवी के खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं... 

 

