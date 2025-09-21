नो-हैंडशेक पार्ट 2, सूर्या ने फिर नहीं दिया PAK कप्तान सलमान आगा को भाव, टॉस के समय दिखा ऐसा नजारा

Asia cup 2025, Ind vs Pak Super 4: एशिया कप सुपर-4 का हाई-वोल्टेज मुकाबला 21 सितंबर (रविवार) को दुबई में खेला जा रहा है. मैच शुरू होने से पहले टॉस के वक्त एक बार फिर से 'नो-हैंडशेक पार्ट-2' ड्रामा देखने को मिला. भारत ने मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के दौरान पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को इग्नोर किया. उन्होंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया. कैमरे पर साफ दिखा कि सूर्या ने सलमान को नजरअंदाज कर दिया और मुड़ गए.

First up in the #Super4, India put the opponents in to bat 🪙



Watch #INDvPAK, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/5ho8ACvCir — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025

यह नजारा देखते ही सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई. फैन्स ने इसे 'नो-हैंडशेक पार्ट-2' करार दिया है. गौरतलब है कि इंडिया-पाक मैचों में हाल ही में बार-बार यही विवाद सुर्खियों में रहा है.

टॉस के समय रव‍ि शास्त्री मौजूद थे. वहीं मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट भी थे. सूर्या ने कुल म‍िलाकर एक बार फ‍िर से सलमान आगा को इग्नोर कर द‍िया. सूर्या ने टॉस के समय पाक‍िस्तान संग मुकाबले को लेकर कहा- हम इसे नॉर्मल मैच की तरह देख रहे हैं.

सूर्या ने टॉस के समय कहा- हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं. पिच अच्छी लग रही है और कल ओस थी, पहले राउंड से ही हम यह सोच रहे थे कि हम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं बदलता. वह बिल्कुल अलग विकेट था (अबू धाबी में). बुमराह और वरुण वापस आ रहे हैं, इस मुकाबले में अर्शदीप और हर्षित बाहर हैं, जो ओमान के ख‍िलाफ खेले थे.

वहीं सलमान आगा ने टॉस के समय कहा- हम भी पहले गेंदबाजी करते. यह नया मैच, नया चैलेंज है. माहौल बिल्कुल सामान्य है. पिच थोड़ी धीमी लग रही है. हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों से अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं. दो बदलाव हैं. हसन नवाज और खुशदिल शाह इस मैच में नहीं खेल रहे हैं.

India will bowl first in the big clash! 🇮🇳



Watch #INDvPAK LIVE NOW, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/TqFCqOgccB — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025

14 स‍ितंबर को भी सूर्या ने किया था इग्नोर

ध्यान रहे14 स‍ितंबर को ग्रुप ए के मुकाबले के दौरान भी भारतीय भारतीय क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. बाद में उन्होंने अपने इस फैसले का बचाव भी किया है. वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंतजार में बाउंड्री रोप के पास लाइन में खड़े थे. वहीं भारतीय ख‍िलाड़‍ियों ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा भी बंद कर लिया था.

Coin falls in favour of Pakistan and they choose to bat first 🏏



Watch #INDvPAK LIVE NOW on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/IU98kUSWda — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 14, 2025

इस बारे में जब सूर्या से जर्नल‍िस्ट ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से मना करना खेल भावना के खिलाफ था? इसके जवाब में भारतीय कप्तान ने कहा कि कुछ बातें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं. वहीं सूर्या ने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा था कि हम पहलगाम के पीड़ित फैम‍िली के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं, इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं. आशा है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे.

वहीं सूर्या ने तब यह भी कहा था कि पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने के फैसले पर हमारी सरकार और बीसीसीआई सब एकमत थे. हम यहां सिर्फ खेल खेलने आए थे और मुझे लगता है कि हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है.

सुपर-4 में पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती..

सुपर-4 में भारत के ख‍िलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

