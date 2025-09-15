'कुछ चीजें खेल भावना से भी ऊपर', सूर्या ने बताई PAK के खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने की वजह

भारतीय क्रिकेट कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 के दौरान टॉस के वक्त पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया था. उन्होंने अपने इस फैसले का बचाव भी किया है. इतना ही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी इंतजार में बाउंड्री रोप के पास लाइन में खड़े थे. दरअसल, ये एक परंपरा है, इसमें मैच की समाप्ति के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं.

सूर्यकुमार से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से इनकार करना खेल भावना के खिलाफ था? इसके जवाब में सूर्या ने कहा कि कुछ बातें खेल भावना से भी ऊपर होती हैं. हालांकि, इससे पहले सूर्यकुमार ने पोस्ट मैच सेरेमनी में कहा था कि हम पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं, इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं. आशा है कि वे हमें प्रेरित करते रहेंगे.

पाकिस्तानी टीम से हाथ न मिलाने के फैसले को लेकर सूर्या ने कहा कि इस डिसीजन पर हमारी सरकार और बीसीसीआई सब एकमत थे. हम यहां सिर्फ खेल खेलने आए थे और मुझे लगता है कि हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है.

पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हुए PAK के कप्तान

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैच के बाद के पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हुए. पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन ने बताया कि भारतीय टीम द्वारा हाथ मिलाने से इनकार करने से पाकिस्तानी टीम निराश थी, और सलमान आगा इसी वजह से पुरस्कार वितरण समारोह में नहीं आए.

सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया



अप्रैल में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, इसमें 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई थी, आतंकियों ने लोगों का धर्म पूछकर उनपर गोलियां बरसाई थीं, इस हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया था. इस घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया. ऐसे में पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के फैसले का लोगों ने कड़ा विरोध किया. भारतीय क्रिकेट टीम और बीसीसीआई को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा.

