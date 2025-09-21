Sahibzada Farhan gun celebration: भारत-पाक‍िस्तान के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान के ओपनर साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) ने अपनी बल्लेबाजी से खूब सुर्ख‍ियां बटोरीं. फरहान ने अर्धशतक पूरा करते ही मैदान पर ऐसा सेल‍िब्रेशन किया कि हर तरफ चर्चा हो रही है.

दरअसल, 50 रन बनाते ही फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और ‘गन सेल‍िब्रेशन’ (Gun Celebration) किया. उनका यह जश्न कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फरहान ने अक्षर पटेल की गेंद पर छक्का मारकर अपना अर्धशतक पूरा किया. वहीं उनके 2 बार भारतीय ख‍िलाड़‍ियों ने कैच भी छोड़े. फरहान का अर्धशतक 34 गेंदों पर आया.

This insult will be avenged today itself. pic.twitter.com/k9Jft0pMqD — RAVINDRA (रवी) (@Raviraebarely) September 21, 2025

हालांकि साह‍िबजादा अपनी पारी को ज्यादा लंबा नहीं खींच सके और 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर चलते बने. उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शाम‍िल रहे. साह‍िबजादा श‍िवम दुबे की गेंद पर कप्तान सूर्यकुमार यादव के हाथों लपके गए. कुल म‍िलाकर फरहान के गोली चलाने का जबाव श‍िवम दुबे ने अपने गोले (गेंद) से द‍िया.



मैच में फरहान की पारी पाकिस्तान के लिए बेहद अहम साबित हुई. उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई. हालांकि उनके सेल‍िब्रेशन को लेकर फैन्स में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. कुछ इसे एंटरटेनमेंट बता रहे हैं तो कुछ आलोचना भी कर रहे हैं. कई फैन्स ने सोशल मीड‍िया पर ल‍िखा आख‍िर इस तरह को सेल‍िब्रेशन की इजाजत कैसे दी जा सकती है.

सुपर-4 के इस मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. ओमान के ख‍िलाफ खेले अर्शदीप सिंह और हर्ष‍ित राणा को टीम में मौका नहीं मिला, वहीं उनकी जगह जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई. पाक‍िस्तानी टीम में भी दो बदलाव हुए.

सुपर-4 में पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग-11: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती..

सुपर-4 में भारत के ख‍िलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग XI: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद.

