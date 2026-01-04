scorecardresearch
 
'गायकवाड़ के साथ सेलेक्टर्स ने नाइंसाफी की', वनडे टीम में इस खिलाड़ी के चयन पर भड़का पूर्व दिग्गज

सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को चुने जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है. उनका मानना है कि जब टीम में पहले से जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर मौजूद हैं, तो नीतीश का चयन समझ से परे है.

नीतीश कुमार रेड्डी को वनडे टीम में जगह मिली जबकि गायकवाड़ बाहर हुए (Photo: ITG)

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुब्रमण्यम बद्रीनाथ ने आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूज़ीलैंड के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम के चयन पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने खास तौर पर इन-फॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की जगह ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है. बद्रीनाथ का मानना है कि इस एक फैसले ने चयन प्रक्रिया में असंगति (इनकंसिस्टेंसी) को उजागर कर दिया है.

नीतीश को लेकर क्या बोले बद्रीनाथ

अपने यूट्यूब वीडियो में बद्रीनाथ ने कहा कि उन्हें नीतीश के चयन के पीछे का तर्क समझ नहीं आ रहा, खासकर तब जब टीम में पहले से ही स्थापित ऑलराउंडर मौजूद हैं. उनके मुताबिक, गायकवाड़ जब-जब मौके मिले हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया है, इसके बावजूद उन्हें एक बार फिर नजरअंदाज़ किया गया.

यह भी पढ़ें: पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूक गए ऋतुराज गायकवाड़

उन्होंने कहा, 'रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर जैसे दो ऑलराउंडर पहले से टीम में हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वह टीम में क्यों हैं. कहा जा रहा है कि वह ऑलराउंडर हैं, लेकिन गेंदबाज़ी में उन्हें हर जगह मारा जा रहा है. गायकवाड़ के साथ नाइंसाफी हुई है.'

बताया जा रहा है कि नीतीश का चयन हार्दिक पांड्या की अनुपस्थिति से जुड़ा है, जिन्हें न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के लिए आराम दिया गया है. हालांकि, भारत ने चार विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज़ों के साथ एक पेस-भारी संयोजन चुना है, ऐसे में यह सवाल बना हुआ है कि नीतीश का उपयोग वास्तव में कितना किया जाएगा, खासकर एक गेंदबाज़ के रूप में.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी की आखिर गलती क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं मिला मौका

ऐसा रहा है प्रदर्शन

वनडे स्तर पर नितीश के आंकड़े भी उनके चयन को मज़बूती नहीं देते. उन्होंने अब तक केवल दो वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने 27 रन बनाए हैं और कोई विकेट नहीं लिया है. इसके अलावा, वह हालिया दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ में भी नहीं खेले थे, जिससे उनका अचानक चयन और भी बहस का विषय बन गया है.

इसके उलट, ऋतुराज गायकवाड़ का बाहर होना चौंकाने वाला रहा. अपने आखिरी वनडे मैच में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में नंबर 4 पर बल्लेबाज़ी करते हुए 83 गेंदों पर 105 रन बनाए थे. इसके बाद से उन्होंने घरेलू क्रिकेट में भी लगातार रन बनाए हैं, जिससे एक भरोसेमंद मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज़ के रूप में उनका दावा और मजबूत होता है.

---- समाप्त ----
