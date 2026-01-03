पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूक गए ऋतुराज गायकवाड़

3 दिसंबर वो तारीख थी जब ऋतुराज गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया था. इस शतक के बाद माना जा रहा था कि गायकवाड़ की जगह टीम में लगभग पक्की है. लेकिन ठीक एक महीने बाद जब शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान हुआ तो उनका नाम नहीं था.

बता दें कि पिछले साल नवंबर में, लगभग दो साल बाद उन्होंने भारतीय वनडे टीम में वापसी की थी. 28 वर्षीय गायकवाड़, जो एक से लेकर चार नंबर तक कहीं भी बल्लेबाजी कर सकते हैं. उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ श्रेयस अय्यर की जगह टीम में शामिल किया गया था, जबकि शुभमन गिल की जगह उस सीरीज में यशस्वी जायसवाल को मौका मिला. पहले मैच में जायसवाल ने 18 रन बनाए, जबकि गायकवाड़ सिर्फ 8 रन ही बना सके. ध्यान देने वाली बात यह थी कि दोनों ही एक ही बैकअप स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे. जब शुभमन और श्रेयस की वापसी होनी थी, तो कम से कम एक खिलाड़ी को बाहर होना ही था.

बैकअप स्पॉट की जंग में गायकवाड़ ने मारी बाजी

दूसरे मैच में गायकवाड़ ने 105 रनों की शानदार पारी खेलकर बढ़त बना ली. वहीं जायसवाल सिर्फ 22 रन ही बना सके. गायकवाड़ ने टीम को वही लचीलापन दिया, जो कभी केएल राहुल दिया करते थे. हालांकि जायसवाल के पास ऊंची क्षमता (सीलिंग) थी, लेकिन अब तक मुंबई का यह बाएं हाथ का बल्लेबाज पिछड़ता नजर आ रहा था. उसने आखिरी मैच में नाबाद शतक जड़कर हालात बदल दिए.

एक महीने बाद ही गायकवाड़ को भारतीय वनडे टीम से बाहर कर दिया गया. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की वापसी का ऐलान किया. गायकवाड़ इस बदलाव के शिकार बने, जबकि ध्रुव जुरेल और तिलक वर्मा को भी टीम से बाहर किया गया.

अब गायकवाड़ को और इंतजार करना होगा. संभव है कि कोहली या रोहित की गैरमौजूदगी में उन्हें दोबारा मौका मिले. लेकिन तब भी वापसी आसान नहीं होगी. जायसवाल रोहित की भूमिका संभाल सकते हैं, जबकि देवदत्त पडिक्कल काफी समय से वनडे टीम के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

हालांकि, श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी.

