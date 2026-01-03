मोहम्मद शमी की आखिर गलती क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं मिला मौका

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 11 जनवरी से शुरू होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है. इस टीम में श्रेयस अय्यर की तो वापसी हुई है लेकिन मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया है. अय्यर चोट के बाद अभी एक भी मैच नहीं खेले हैं. लेकिन शमी घरेलू मैच में लगातार अच्छा खेल रहे हैं. इसके बावजूद शमी को इग्नोर किया गया है. ऐसे में ये साफ है कि शमी अब 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए प्लान का हिस्सा नहीं हैं.

दरअसल, न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए टीम पर इसलिए भी सभी की नजर थी क्योंकि ये टीम 2027 विश्व कप के लिहाज से अहम मानी जा रही थी.

चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद मौका नहीं

शमी ने मार्च 2025 में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से भारत के लिए कोई मैच नहीं खेला है. तब से जो वजह दी जाती रही है, वह एक जैसी रही है.फिटनेस. लेकिन मैदान पर दिखने वाले आंकड़े एक अलग ही कहानी कहते हैं. ऐसी कहानी, जो चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, इशांत शर्मा और उमेश यादव के धीरे-धीरे साइडलाइन किए जाने की याद दिलाती है. लेकिन वनडे क्रिकेट में शमी न सिर्फ प्रासंगिक बने हुए हैं, बल्कि बड़े टूर्नामेंट्स में भारत के सबसे निर्णायक तेज गेंदबाज रहे हैं.

आंकड़े क्या कहते हैं

2023 वनडे विश्व कप के बाद से शमी ने 14 मैचों में 35 विकेट लिए हैं. इनमें से 24 विकेट सिर्फ सात विश्व कप मैचों में आए, जहां उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों और मैदानों पर मैच जिताऊ स्पेल डालते हुए टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का खिताब हासिल किया. हैरानी की बात यह है कि उस विश्व कप के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही वनडे खेला, उसके बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चुना गया. वजह फॉर्म की कमी नहीं, बल्कि 2023 विश्व कप फाइनल के दौरान लगी गंभीर एंकल इंजरी थी, जिसके चलते उन्हें सर्जरी और लंबे रिहैब से गुजरना पड़ा और करीब एक साल तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहना पड़ा.

2025 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पांच मैचों में नौ विकेट लिए और भारत के संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. यही टूर्नामेंट सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए उनका आखिरी मुकाबला साबित हुआ. लेकिन उसके बाद से शमी को अपनी वापसी का इंतजार है.

फिटनेस या समस्या कुछ और

चयनकर्ताओं ने बार-बार फिटनेस का हवाला देकर शमी की गैरमौजूदगी को समझाया है. लेकिन 2025–26 घरेलू सीजन में उनका वर्कलोड इस दलील को मजबूती से खारिज करता है. रणजी ट्रॉफी में उन्होंने चार मैचों में 20 विकेट लिए, जिसमें एक पांच विकेट हॉल भी शामिल था. विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने चार मैचों में आठ विकेट लिए, वह भी छह से कम की इकॉनमी रेट से. सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सात मैचों में 16 विकेट चटकाए, जिसमें दो बार चार-चार विकेट लेने का कारनामा भी शामिल था.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम





