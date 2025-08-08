scorecardresearch
 

Duleep trophy 2025: इंग्लैंड दौरे से लौटे ध्रुव जुरेल बने कप्तान, शुभमन गिल को इस टीम की कमान...कुलदीप यादव को भी मौका

Duleep trophy 2025: ध्रुव जुरेल जो हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन करके सबका ध्यान खींच चुके हैं, उन्हें दलीप ट्रॉफी के लिए सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया है. यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होगा. वहीं भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को नॉर्थ जोन की कप्तानी दी गई है.

ध्रुव जुरेल को दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की कमान दी गई है (Photo: PTI)
Duleep trophy 2025 Squads: भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को दलीप ट्रॉफी 2025-26 के लिए नॉर्थ जोन  की टीम का कप्तान बनाया गया है. वहीं ध्रुव जुरेल को सेंट्रल जोन का कप्तान बनाया गया है. कुलदीप यादव को भी इस टूर्नामेंट में अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा. यह टूर्नामेंट 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है. 

शुभमन गिल ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में 754 रन बनाए, जो किसी भी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. उनसे ज्यादा रन सिर्फ सुनील गावस्कर (774 रन, 1971 वेस्ट इंडीज दौरा) ने बनाए थे. 

गिल की कप्तानी में नॉर्थ जोन की टीम ईस्ट जोन से भिड़ेगी. अगर गिल को एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चुना जाता है, तो वह सिर्फ पहला मैच खेलेंगे और फिर टीम से बाहर हो सकते हैं. एशिया कप में भारत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ अभियान शुरू करेगा, फिर 14 को पाकिस्तान और 19 को ओमान से भिड़ेगा. 

वहीं शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह या हर्षित राणा को एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चुना जाता है, तो उनके विकल्प के तौर पर शुभमन रोहिल्ला, गुरनूर बराड़, और अनुल ठकराल को स्टैंडबाय में रखा गया है. गिल के उपकप्तान अंकित कुमार (हरियाणा) होंगे. जिन्होंने पिछले रणजी सीजन में 14 पारियों में 574 रन बनाए थे.

Gill
शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने हाल में इंग्लैंड संग सीरीज 2-2 से ड्रॉ पर खत्म की थी. (Photo: BCCI)

निशांत सिंधु जो बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर हैं, उन्हें भी टीम में मौका मिला है.  दिल्ली के तीन खिलाड़ी इस टीम में चुने गए हैं. इनमें हर्षित राणा, यश ढुल (U-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान), और आयुष बडोनी शामिल हैं. 

जम्मू और कश्मीर से सबसे ज्यादा 5 खिलाड़ी टीम में हैं, जिनमें शुभम खजूरिया और आकिब नबी शामिल हैं. आक‍िब ने पिछले रणजी सीजन में 8 मैचों में 44 विकेट लिए थे और वह दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे थे.  इस बार की दलीप ट्रॉफी फिर से पुराने जोनल फॉर्मेट में खेली जाएगी और यह 2025-26 घरेलू सीजन की शुरुआत होगी. 

कुलदीप यादव नॉर्थ जोन की टीम में शामिल
सेंट्रल जोन की टीम में कुलदीप यादव भी शामिल हैं, जो इंग्लैंड दौरे पर पांच टेस्ट मैचों में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह वापसी के लिए तैयार हैं. वो दो और बाएं हाथ के स्पिनरों हर्ष दुबे (विदर्भ) और मानव सुथार (राजस्थान) के साथ मिलकर स्पिन अटैक को मजबूती देंगे.

हर्ष दुबे ने पिछले रणजी सीजन में रिकॉर्ड 69 विकेट लिए थे. तेज गेंदबाजी की कमान खलील अहमद के हाथ में होगी, जो इंग्लैंड की काउंटी टीम एसेक्स से निजी कारणों की वजह से लौट आए हैं. वो दीपक चाहर के साथ नई गेंद संभाल सकते हैं. दीपक चोट के कारण आईपीएल के कुछ मैच नहीं खेल पाए थे लेकिन अब वो फिट हैं. 

विदर्भ के यश राठौड़, जिन्होंने पिछले रणजी ट्रॉफी में 960 रन बनाए थे, वो बल्लेबाजी को मजबूती देंगे. उनके साथी दानिश मालेवार जिन्होंने रणजी फाइनल में शानदार पारियां (153 और 73 रन) खेलीं, उन्हें भी टीम में मौका मिला है. टीम के कोच उस्मान गनी होंगे, जो विदर्भ की रणजी जीत के कोच भी थे. 

दलीप ट्रॉफी के ल‍िए सेंट्रल जोन की टीम: ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर, यूपी), रजत पाटीदार (उपकप्तान, मध्य प्रदेश), आर्यन जुयाल (विकेटकीपर, यूपी), आयुष पांडे (छत्तीसगढ़), दानिश मालेवार (विदर्भ), शुभम शर्मा (मध्य प्रदेश), संजीत देसाई (छत्तीसगढ़), यश राठौड़ (विदर्भ), कुलदीप यादव (यूपी), हर्ष दुबे (विदर्भ), आदित्य ठाकरे (विदर्भ), मानव सुथार (राजस्थान), दीपक चाहर (राजस्थान), खलील अहमद (राजस्थान), सारांश जैन (मध्य प्रदेश), 
स्टैंडबाय खिलाड़ी:मह‍िपाल लोमरोर (राजस्थान), यश ठाकुर (विदर्भ), माधव कौशिक (यूपी), कुलदीप सेन (मध्य प्रदेश), युवराज चौधरी (छत्तीसगढ़), उपेंद्र यादव (विकेटकीपर, रेलवे)

दलीप ट्रॉफी के ल‍िए नॉर्थ जोन टीम: शुभमन गिल (कप्तान, पंजाब), अंकित कुमार (उपकप्तान, हरियाणा), शुभम खजूरिया (जम्मू-कश्मीर), आयुष बडोनी (दिल्ली), यश ढुल (दिल्ली), अंकित कालसी (हिमाचल प्रदेश), निशांत सिंधु (हरियाणा), साहिल लोत्रा (जम्मू-कश्मीर), मयंक डागर (हिमाचल प्रदेश), युद्धवीर सिंह चरक (जम्मू-कश्मीर), अर्शदीप सिंह (पंजाब), हर्षित राणा (दिल्ली), अंशुल कम्बोज (हरियाणा), आकिब नबी (जम्मू-कश्मीर), कन्हैया वधावन (विकेटकीपर, जम्मू-कश्मीर)


 

