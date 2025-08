Shubman Gill: 35 का एवरेज, कप्तानी दिए जाने पर भी सवाल... तेंदुलकर-एंडरसन सीरीज में नए नायक बनकर उभरे कैप्टन शुभमन गिल

Shubman Gill leadership impact: इंग्लैंड दौरे के ल‍िए रोहित शर्मा, विराट कोहली और रव‍िचंद्रन अश्व‍िन के संन्यास के बाद जब टीम का ऐलान हुआ तो टीम की कमान शुभमन गिल को दी गई, इसके बाद सवाल उठा कि एक कैसे ख‍िलाड़ी को कप्तान कैसे बनाया जा सकता है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एवरेज 35 का है.

लेकिन तेंदुलकर-एंडरसन ट्रॉफी के 2-2 से बराबरी पर छूटने के बाद सारे आंकड़े पुराने क‍िस्से की तरह हो गए. क्योंकि 'टीम इंड‍िया के प्र‍िंस' ने खुद को बतौर बल्लेबाज तो स्थाप‍ित करके दिखाया ही, वहीं यह भी दिखाया कि कप्तानी करने के मामले में भी वह किसी से कम नहीं हैं. उनकी कप्तानी में विराट कोहली जैसा कड़क तेवर नजर आया, वहीं रोहित शर्मा जैसी प्रेशर झेलने की कुव्वत भी नजर आई, धोनी जैसी कूलनेस भी दिखी.

7⃣5⃣4⃣ runs in 5 matches



4⃣ Hundreds 💯



Shubman Gill led from the front and had an incredible series with the bat 🙌



The #TeamIndia Captain is India's Player of the Series 👏👏



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWNayE#ENGvIND pic.twitter.com/5i0J4bJBXz