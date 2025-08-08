इंग्लैंड सीरीज खत्म, नतीजा रहा 2-2. यंग कैप्टन शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने अंग्रेजों को बता दिया और जता भी दिया कि वो सीरीज में 'सीखने नहीं... बल्क‍ि स‍िखाने' आए थे.



कैप्टन शुभमन गिल ने सीरीज में विराट कोहली के नंबर 4 पोजीशन पर खेला... और क्या खूब खेला. गिल ने बतौर बल्लेबाज तो इस सीरीज में खुद को नंबर 4 पर स्थाप‍ित करके दिखाया. लेकिन भारतीय टीम के ल‍िए नंबर 3 पोजीशन माथापच्ची बनकर उभरी हैं.

गिल से पहले नंबर 4 की पोजीशन पर कभी सच‍िन तेंदुलकर और विराट कोहली खेलते थे. गिल ने इंग्लैंड रीज में कुल मिलाकर 754 रन बनाए. इंग्लैंड सीरीज से पहले तक गिल का 32 टेस्ट मैच के बाद एवरेज 35.05 था, खेले थे, जहां उनके नाम 1893 रन 5 शतक थे, पर सीरीज खत्म होने के बाद 37 मैचों में उनके 2647 रन हो गए. बल्लेबाजी एवरेज भी 41.35 का हो गया, शतक भी 4 और बढ़ गए.

नंबर 3 पर खेले करुण और साई का प्रदर्शन कैसा रहा?

करुण नायर और साई सुदर्शन भारतीय टीम के इंग्लैंड सीरीज में ऐसे बैटर रहे, जो नंबर 3 पर ट्राय किए गए. ये जो डाटा हम बता रहे हैं, वो दोनों का नंबर 3 पर बतौर बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज का है.

ओवल टेस्ट जीतने के बाद टीम इंड‍िया का जोश सातवें आसमान पर था (Photo:BCCI)

सुदर्शन तीन मैचों में 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे और कुल 140 रन बनाए. जहां 6 पारियों में उनका औसत 23.33 रहा, जिसमें 61 रन की एक शानदार अर्धशतकीय पारी भी शामिल रही. उन्होंने 341 गेंदों का सामना किया और 41.05 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. इस दौरान उनके बल्ले से 18 चौके भी

आए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: नंबर-3 टीम इंड‍िया की नई टेंशन... पुजारा के बाद 6 ख‍िलाड़ी आजमाए गए, सब फेल

वहीं करुण नायर ने दो मैचों में नंबर 3 पर चार पारियां खेलीं और 111 रन बनाए. उनका एवरेज 27.75 और स्ट्राइक रेट 58.11 का रहा. हालांकि वो कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल सके, उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी 40 रनों की रही. उन्होंने 191 गेंदों का सामना किया और 15 चौके लगाए. यानी साफ है कि ये दोनों फ‍िलहाल तो नंबर 3 पर खुद को स्थापित नहीं कर पाए.

नंबर 3 पर पुजारा का कैसा रहा प्रदर्शन?

चेतेश्वर पुजारा भारतीय टीम के ल‍िए नंबर 3 पर दीवार की तरह थे और उनसे पहले राहुल द्रव‍िड़. उनके हटने के बाद शुभमन गिल को इस नंबर पर ट्राय किया गया, केएल राहुल भी इस पोजीशन पर खेले.

पुजारा की बात की जाए तो उन्होंने भारत के ल‍िए कुल 103 टेस्ट मैचों की 176 पार‍ियों में 7195 रन बनाए हैं. वहीं, पुजारा ने नंबर 3 पर भारत के ल‍िए 94 टेस्ट मैच खेले. इसकी 155 पार‍ियों में उन्होंने 6529 रन बनाए हैं. वहीं उनका एवरेज 44.41 का है. नंबर 3 पर पुजारा के नाम 18 सेंचुरी और 32 हाफ सेंचुरी हैं.

वैसे टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 पर सबसे सफल भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रव‍िड़ रहे हैं. द्रव‍िड़ ने नंबर 3 पोजीशन पर 135 टेस्ट मैचों की 217 पार‍ियों में 10501 रन बनाए. उनका हाइएस्ट स्कोर 270 रन रहा है. नंबर 3 पर द्रव‍िड़ ने 53.30 के एवरेज से 28 शतक और 50 अर्धशतक बनाए.



---- समाप्त ----