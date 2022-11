PAK vs BAN T20 World Cup: बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन बेईमानी से आउट! यूजर्स ने लगाई पाकिस्तान की क्लास, कहा- चीटर

PAK vs BAN T20 World Cup 2022: ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे टी20 वर्ल्ड कप 2022 में एक बार फिर बेईमानी और खराब अंपायरिंग जैसा मामला सामने आया है. इस वर्ल्ड कप में इस तरह के मुद्दे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतीय टीम के मैचों में ही ज्यादा सामने आए हैं.

इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. रविवार को एडिलेड में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मुकाबले में बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन के आउट होने पर जमकर विवाद हुआ. शादाब खान के ओवर में शाकिब अपनी पहली ही बॉल पर LBW आउट हो गए. अंत में इस मैच में पाकिस्तान की जीत हुई और बांग्लादेश हार गया. पाकिस्तान इस जीत के साथ सेमीफाइनल में भी पहुंच गया.

बांग्लादेशी फैन्स शाकिब को आउट देने से नाराज

थर्ड अंपायर ने रिव्यू में देखकर भी फैसला आउट ही दिया. इसके बाद जमकर बवाल हुआ. बांग्लादेशी फैन्स रिव्यू की वीडियो और कुछ फोटोज शेयर कर यह बताना चाह रहे हैं कि शाकिब आउट नहीं थे. बॉल शाकिब के पैड पर लगने से पहले बैट से भी लगी थी. हल्का किनारा लेकर बॉल पैड पर लगी थी. जबकि थर्ड अंपायर ने पाया कि बैट जमीन पर लगा था, इसलिए अल्ट्राएज दिख रहा है.

Clearly the bat was not touching the ground 😢 there was an inside edge😑..... Poor @Sah75official

How can the umpiring be so poor in such a huge tournament!!!!#T20worldcup22 #notoutshakib #PAKvsBAN #ICCT20WorldCup2022 pic.twitter.com/YmRboTDeZd — Guruprasad Balehosur (@GuruprasadSB06) November 6, 2022

इसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने पाकिस्तान को चीटर कहना शुरू कर दिया. यह ट्रेंड भी होने लगा. मगर इनके बीच खेल जगत के दिग्गजों ने भी कहा है कि शाकिब को गलत आउट दिया गया है. इसमें पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी शामिल है.

इस तरह शाकिब को थर्ड अंपायर ने दिया आउट

दरअसल, यह वाकया बांग्लादेशी पारी के दौरान 11वें ओवर में हुआ. लेग स्पिनर शादाब खान ने अपने इस ओवर की चौथी बॉल पर सौम्य सरकार को कैच आउट कराया था. इसकी अगली ही बॉल पर नए बल्लेबाज शाकिब ने आगे बढ़कर शॉट खेला, लेकिन बॉल दाएं पैर के जूते पर जाकर लगी. अपील करने पर फील्ड अंपायर ने शाकिब को आउट दिया. तब शाकिब ने DRS लिया.

When is a nick not a nick? How can a third umpire having benefit of technology, replays and time get it soo wrong and give @Sah75official out. This is NOT human error. Appalling. @ICC #T20WorldCup2022 #BANvsPAK pic.twitter.com/XjqZzU7E0Z — Saber H Chowdhury | সাবের হোসেন চৌধুরী (@saberhc) November 6, 2022

इस पर थर्ड अंपायर ने रिव्यू में देखकर पाया कि बॉल को बैट का किनारा नहीं लगा है. जबकि जो रिप्ले में अल्ट्राएज दिखाई दे रहा है, वह बैट के जमीन पर टकराने के कारण दिख रहा है. इसी के चलते थर्ड अंपायर ने भी शाकिब को आउट दे दिया. जबकि शाकिब समेत बाकी फैन्स भी इस फैसले से अचंभित हो गए.

Shakib’s bat didn’t touch the ground at all. Just focus on bat’s shadow. There was a spike. It couldn’t have been anything else except the ball hitting the bat. Bangladesh at the receiving end of a poor umpiring decision. #PakvBan #T20WorldCup — Aakash Chopra (@cricketaakash) November 6, 2022

Langton Rusere, the third umpire, has lot to answer for.. — Joy Bhattacharjya (@joybhattacharj) November 6, 2022

आकाश चोपड़ा ने भी इस फैसले को गलत बताया

आकाश चोपड़ा ने ट्वीट में लिखा, 'शाकिब का बैट जमीन पर नहीं लगा है. बैट की छाया पर ध्यान दीजिए. यह सिर्फ एक स्पाइक था. यह बॉल के बैट से टकराने के अलावा कुछ और नहीं था. बांग्लादेश के खिलाफ खराब अंपायरिंग.' वहीं, भारतीय लेखक जॉय भट्टाचार्य ने भी ट्वीट में यही बात कही है. साथ ही उन्होंने कहा कि थर्ड अंपायर लैंगटन रुसरे के पास इसके कई सारे जवाब होंगे.