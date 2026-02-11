scorecardresearch
 
टीम इंडिया पर फूटा इंजरी बम! ईशान किशन भी चोटिल, बुमराह की यार्कर ने किया घायल

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभ्यास के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर से ईशान किशन के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई. उनकी उपलब्धता पर सस्पेंस बना हुआ है. वहीं अभिषेक शर्मा भी हालिया बीमारी से उबर रहे हैं और उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला होना बाकी है.

नामीबिया के साथ मैच से पहले ईशान किशन हुए चोटिल (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत और नामीबिया के बीच नई दिल्ली में मुकाबला खेला जाना है. लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले से ही कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर चिंताएं बनी हुई थीं और अब एक नई चोट ने टीम मैनेजमेंट की टेंशन बढ़ा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, मैच से एक दिन पहले दिल्ली में अभ्यास सत्र के दौरान ईशान किशन के बाएं पैर के अंगूठे (लेफ्ट टो) में चोट लग गई है.

जसप्रीत बुमराह की यार्कर ने किया घायल

रिपोर्ट के मुताबिक, नेट्स में जसप्रीत बुमराह की एक तेज यॉर्कर ईशान किशन के पैर के अंगूठे पर जा लगी, जिसके बाद वह दर्द से कराहते नजर आए. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को काफी दर्द में देखा गया और कुछ देर तक अभ्यास भी रोकना पड़ा. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि किशन नामीबिया के खिलाफ मैच में खेल पाएंगे या नहीं, लेकिन यह निश्चित रूप से टीम के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

पहले से फिटनेस संकट में टीम

टीम इंडिया पहले ही ओपनर अभिषेक शर्मा की सेहत को लेकर असमंजस में है. अभिषेक को हाल ही में पेट संबंधी बीमारी के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उन्हें छुट्टी मिल चुकी है. हालांकि उनकी मैच फिटनेस को लेकर अंतिम फैसला अभी बाकी है. टीम मैनेजमेंट ने साफ किया है कि उनकी उपलब्धता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह मैच से पहले खुद को कैसा महसूस करते हैं.

यह भी पढ़ें: नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज, अभिषेक शर्मा अस्पताल से डिस्चार्ज

अभिषेक ने अमेरिका के खिलाफ पहला मुकाबला अस्वस्थ होने के बावजूद खेला था, लेकिन दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए थे और फील्डिंग के दौरान मैदान पर नहीं उतरे थे. इसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग सेशन भी मिस किया. ऐसे में अगर वह पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो टीम संयोजन पर असर पड़ सकता है.

ओपनिंग और मिडिल ऑर्डर पर असर?

अगर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा दोनों ही पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग इलेवन में बदलाव करना पड़ सकता है. संजू सैमसन एक विकल्प के रूप में मौजूद हैं, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को भी ओपनिंग में आजमाने की चर्चा चल रही है. पाकिस्तान के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले हाई-वोल्टेज मुकाबले को देखते हुए टीम किसी भी खिलाड़ी को जोखिम में डालने से बचना चाहेगी.

ईशान किशन की चोट इसलिए भी अहम है क्योंकि वह विकेटकीपिंग के साथ-साथ आक्रामक बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं. अगर उनका अंगूठा गंभीर रूप से प्रभावित होता है, तो विकेटकीपिंग और बल्लेबाजी दोनों विभागों में बदलाव करना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: ओपनिंग की टेंशन, कॉम्बिनेशन और बुमराह के साथ प्रयोग... टी20 वर्ल्ड कप से पहले नहीं सुलझे ये सवाल

बता दें की टीम इंडिया ने अपने वर्ल्ड कप के अभियान का आगाज अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से किया था. इस मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की थी. लेकिन सूर्या के अलावा कोई भी बल्लेबाज छाप नहीं छोड़ सका था. ऐसें में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले नामीबिया के साथ होने वाला मैच काफी अहम माना जा रहा है.
 

