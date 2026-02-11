scorecardresearch
 
नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को मिली गुड न्यूज, अभिषेक शर्मा अस्पताल से डिस्चार्ज

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को पेट संबंधी बीमारी के बाद दिल्ली के अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. अगर वह फिट नहीं होते हैं तो संजू सैमसन या वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिल सकता है.

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले अभिषेक शर्मा की अस्पताल से छुट्टी (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के खिलाफ मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिली है.  स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा को पेट संबंधी बीमारी के इलाज के बाद बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. टीम के साथी तिलक वर्मा ने नामीबिया के खिलाफ भारत के मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस से बातचीत में इसकी पुष्टि की.

रविवार को टीम के दिल्ली पहुंचने के बाद अभिषेक को जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था. तिलक ने कहा, जब हम दिल्ली पहुंचे तो वह स्कैन के लिए अस्पताल गए थे. आज उन्हें छुट्टी दे दी गई है. वह ठीक हैं. हालांकि, वह मैच खेलेंगे या नहीं इसका फैसला गुरुवार को ही लिया जाएगा.

अभिषेक शर्मा ने 7 फरवरी को मुंबई में अमेरिका के खिलाफ भारत का पहला मैच अस्वस्थ होने के बावजूद खेला था. ओपनिंग बल्लेबाज दूसरी ही गेंद पर शून्य पर आउट हो गए थे और अमेरिका की 161 रन के लक्ष्य का पीछा करते समय मैदान पर नहीं उतरे थे.

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को झटका, अभिषेक शर्मा अस्पताल में भर्ती... पेट संक्रमण से परेशान

अभिषेक मंगलवार को अरुण जेटली स्टेडियम में भारत के ट्रेनिंग सेशन में भी शामिल नहीं हुए.

वह मैच से एक दिन पहले टीम के साथ यात्रा पर भी नहीं गए. सोमवार को गौतम गंभीर द्वारा आयोजित टीम डिनर से भी वह जल्दी निकल गए थे, क्योंकि बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी.

दिल्ली में अभिषेक की जगह कौन लेगा?

अगर अभिषेक शर्मा मैच तक फिट नहीं हो पाते हैं तो भारत उनकी जगह संजू सैमसन को उतार सकता है. टीम प्रबंधन 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले से पहले अभिषेक को जल्दबाजी में प्लेइंग इलेवन में शामिल करने को लेकर भी सतर्क रहेगा.

यह भी पढ़ें: वॉशिंगटन की फिटनेस पर आया 'सुंदर' अपडेट, कप्तान सूर्या ने बताया कब टीम इंडिया से जुड़ेंगे

हालांकि, पूर्व भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने सुझाव दिया कि भारत को वॉशिंगटन सुंदर से ओपनिंग करानी चाहिए और कोलंबो रवाना होने से पहले उन्हें एक मौका देना चाहिए, जहां भारत को एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना पड़ सकता है.

सुंदर मुंबई में पहला मैच मिस करने के बाद दिल्ली में भारतीय टीम से जुड़े. टीम प्रबंधन ने उन्हें पसली की चोट से उबरने के लिए पर्याप्त समय दिया था, जिसकी वजह से वह पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20I सीरीज से बाहर हो गए थे.
 

