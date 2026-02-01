scorecardresearch
 
ओपनिंग की टेंशन, कॉम्बिनेशन और बुमराह के साथ प्रयोग... टी20 वर्ल्ड कप से पहले नहीं सुलझे ये सवाल

न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की सीरीज जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियां पूरी कर ली हैं. ईशान किशन की शानदार फॉर्म से ओपनर की समस्या खत्म हो गई है, वहीं सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी ने भरोसा बढ़ाया है. तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर नजर बनी हुई है.

टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है (Photo: BCCI)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं. मौजूदा चैम्पियन और खिताब के प्रबल दावेदार भारत ने टूर्नामेंट से पहले अपनी तैयारियों को लगभग पूरा कर लिया है. भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ करेगा. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज को 4-1 से जीतने के साथ ही भारत की तैयारियां खत्म हो चुकी हैं. इस सीरीज से पहले कुछ सवाल थे, कुछ चिंताएं थीं, जिनमें से ज्यादातर को दूर कर लिया गया है. लेकिन अब भी कुछ सवाल बाकी हैं.

ओपनर की उलझन बढ़ गई?

भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल दूसरे ओपनर को लेकर था. संजू सैमसन न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी तरह फ्लॉप रहे. संजू ने पूरी सीरीज में यानी 5 मैचों में मिलाकर भी 50 रनों का आंकड़ा पार नहीं किया. इससे भारत की सलामी जोड़ी पर सवाल उठने लगे हैं, जबकि वर्ल्ड कप में ओपनर की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है. 

दूसरी ओर, ईशान किशन ने अपने मौके को दोनों हाथों से भुनाया. उन्होंने अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा और ओपनिंग के लिए भी अपनी दावेदारी पेश की. लेकिन ओपनिंग के स्लॉट पर पेंच फंस गया है.

सूर्यकुमार यादव फॉर्म में लौटे

सीरीज से पहले सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म टीम के लिए बड़ी चिंता थी. लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त वापसी की. पांच मैचों में सूर्यकुमार ने तीन अर्धशतक लगाए. उनका औसत 80.66 और स्ट्राइक रेट 196.74 रहा.

टी20 टीम के कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार अब पूरी तरह लय में नजर आ रहे हैं. जो चिंता सीरीज से पहले थी, वह अब खत्म हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन या संजू सैमसन? कप्तान सूर्या ने दिया हर सवाल का जवाब

तिलक वर्मा की फिटनेस बड़ा सवाल?

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिट हो जाएंगे. वह टूर्नामेंट से पहले दो वार्म-अप मैच खेल सकते हैं. एक भारत के लिए और दूसरा इंडिया ‘ए’ के लिए. हालांकि, तिलक ने 19 दिसंबर के बाद कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. 

वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस और उनका विकल्प

वॉशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. 4 फरवरी को उनका फिटनेस टेस्ट होगा, जिसके बाद ही तय होगा कि वह वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे या नहीं. अगर वॉशिंगटन फिट नहीं होते हैं, तो देखना होगा की आखिर टीम मैनेजमेंट उनकी जगह किसे टीम में शामिल करता है.

जसप्रीत बुमराह के इस्तेमाल पर सवाल

एशिया कप 2025 के बाद भारत ने जसप्रीत बुमराह को पावरप्ले में कम इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है. वह शुरुआती 6 ओवरों में सिर्फ एक ओवर डालते हैं और वह भी आमतौर पर पांचवें या छठे ओवर में. नई गेंद हार्दिक के हाथ में दी जा रही है.

इस फैसले के पीछे तर्क यह है कि हार्दिक स्विंग का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें मिडिल ओवर्स के लिए बचाया जा सके. हालांकि, इससे बुमराह का असर कुछ कम हुआ है. उन्हें नई गेंद से स्विंग और सीम का फायदा नहीं मिल पा रहा. टी20 वर्ल्ड कप में भारत इस रणनीति में बदलाव कर सकता है, लेकिन फिलहाल यह फैसला पूरी तरह सही नहीं लगता.

यह भी पढ़ें: 10 छक्के, 6 चौके... ईशान किशन ने शतक जड़कर की रिकॉर्ड्स की बरसात, भारतीय टीम ने भी रचा खास कीर्तिमान

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का कार्यक्रम

भारत बनाम अमेरिका – 7 फरवरी, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई
भारत बनाम नामीबिया – 12 फरवरी, अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
भारत बनाम पाकिस्तान – 15 फरवरी, आर. प्रेमदासा इंटरनेशनल स्टेडियम, कोलंबो
भारत बनाम नीदरलैंड्स – 18 फरवरी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

