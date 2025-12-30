scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरे पीछे बहुत से क्रिकेटर, सूर्यकुमार तो...', एक्ट्रेस के VIDEO ने मचाया तूफान

अभिनेत्री और मॉडल खुशी मुखर्जी ने दावा किया है कि सूर्यकुमार यादव उन्हें पहले अक्सर मैसेज किया करते थे, हालांकि उन्होंने साफ किया कि उनके बीच कभी कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी क्रिकेटर से जुड़ना नहीं चाहतीं. इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं.

Advertisement
X
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: ITG)
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: ITG)

एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ने एक बड़ा बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें पहले अक्सर मैसेज किया करते थे. एमटीवी स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज़ से पहचान बनाने वाली खुशी ने यह बयान हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

हालांकि, खुशी मुखर्जी ने साफ किया कि उन्हें स्टार क्रिकेटर की ओर से संदेश जरूर मिले थे, लेकिन उनके बीच कभी भी किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी क्रिकेटर से जुड़ना नहीं चाहतीं और न ही खेल जगत में किसी के साथ रिश्ते को लेकर उनकी कोई दिलचस्पी है.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिरुपति पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन, VIDEO

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav with his wife in Tirupati
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिरुपति पहुंचे कप्तान सूर्या, पत्नी के साथ किए दर्शन
Suryakumar Yadav
सेमीफाइनल में जाएंगी ये 4 टीमें... हरभजन ने लिया नाम, लेकिन सूर्या को...
Shubman Gill
Shubman Gill 2026 T-20 World Cup से क्यों हुए बाहर?
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav का ये बयान क्यों हो रहा है वायरल?
Suryakumar Yadav
सूर्या के लिए 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं न्यूजीलैंड सीरीज, बल्ले से देना होगा जवाब

क्या बोलीं खुशी मुखर्जी

खुशी ने कहा, 'मैं किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर हैं. सूर्यकुमार यादव मुझे पहले बहुत मैसेज किया करते थे, लेकिन अब हम ज्यादा बात नहीं करते और मैं किसी तरह का जुड़ाव नहीं चाहती. मुझे अपने नाम से जुड़े किसी भी तरह के लिंक-अप पसंद नहीं हैं.'

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by E24 Bollywood (@e24official)

यूजर्स का रिएक्शन भी आया

खुशी के इस सीधे-सपाट बयान के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने सूर्या का नाम लिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने उनके बयान को बेवजह का बताते हुए उन पर सुर्खियों में बने रहने और लोकप्रियता पाने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए. सूर्यकुमार यादव ने 2016 में देविशा शेट्टी के साथ शादी की थी. 

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब सूर्यकुमार यादव खुद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खराब फॉर्म को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में भारतीय कप्तान अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन करते नजर आए थे, जिसकी मीडिया में काफी कवरेज हुई थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement