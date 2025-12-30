'मेरे पीछे बहुत से क्रिकेटर, सूर्यकुमार तो...', एक्ट्रेस के VIDEO ने मचाया तूफान

एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी ने एक बड़ा बयान देकर सुर्खियां बटोरी हैं. उन्होंने सार्वजनिक रूप से दावा किया है कि भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें पहले अक्सर मैसेज किया करते थे. एमटीवी स्प्लिट्सविला जैसे रियलिटी शोज़ से पहचान बनाने वाली खुशी ने यह बयान हाल ही में एक मीडिया इंटरैक्शन के दौरान दिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

हालांकि, खुशी मुखर्जी ने साफ किया कि उन्हें स्टार क्रिकेटर की ओर से संदेश जरूर मिले थे, लेकिन उनके बीच कभी भी किसी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं रहा. उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी क्रिकेटर से जुड़ना नहीं चाहतीं और न ही खेल जगत में किसी के साथ रिश्ते को लेकर उनकी कोई दिलचस्पी है.

क्या बोलीं खुशी मुखर्जी

खुशी ने कहा, 'मैं किसी भी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे बहुत सारे क्रिकेटर हैं. सूर्यकुमार यादव मुझे पहले बहुत मैसेज किया करते थे, लेकिन अब हम ज्यादा बात नहीं करते और मैं किसी तरह का जुड़ाव नहीं चाहती. मुझे अपने नाम से जुड़े किसी भी तरह के लिंक-अप पसंद नहीं हैं.'

यूजर्स का रिएक्शन भी आया

खुशी के इस सीधे-सपाट बयान के बाद सोशल मीडिया पर तुरंत प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कई यूजर्स ने सूर्या का नाम लिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों ने उनके बयान को बेवजह का बताते हुए उन पर सुर्खियों में बने रहने और लोकप्रियता पाने की कोशिश करने के आरोप भी लगाए. सूर्यकुमार यादव ने 2016 में देविशा शेट्टी के साथ शादी की थी.

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब सूर्यकुमार यादव खुद टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खराब फॉर्म को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में भारतीय कप्तान अपनी पत्नी देविशा शेट्टी के साथ वैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुमला स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन करते नजर आए थे, जिसकी मीडिया में काफी कवरेज हुई थी.



