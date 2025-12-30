टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिरुपति पहुंचे कप्तान सूर्यकुमार यादव, पत्नी के साथ किए दर्शन, VIDEO

भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को वैकुंठ एकादशी के पावन अवसर पर तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में दर्शन किए. अपनी पत्नी देविशा के साथ भारतीय कप्तान ने हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया. यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब कुछ ही हफ्तों बाद 7 फरवरी से मुंबई में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है.

मंदिर परिसर में प्रवेश करते समय सूर्यकुमार यादव को मीडिया से संक्षिप्त बातचीत करते हुए देखा गया. उन्होंने गुलाबी रंग की शेरवानी पहन रखी थी, जबकि देविशा पारंपरिक रेशमी साड़ी में नजर आईं. इस दौरान सूर्यकुमार ने उन्हें पहचानने वाले कुछ प्रशंसकों को निराश नहीं किया और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई. यह यात्रा 35 वर्षीय बल्लेबाज के लिए पारिवारिक अवकाश का हिस्सा थी, जो उन्होंने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद लिया है.

VIDEO | Andhra Pradesh: Cricketer Suryakumar Yadav (@surya_14kumar) along with his wife Devisha Shetty offers prayers at Sri Venkateswara Swamy Temple, Tirumala, Tirupati, on the occasion of Vaikunta Ekadashi.#Tirupati



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/zCmiUigjy2 — Press Trust of India (@PTI_News) December 30, 2025

विजय हजारे में नजर आएंगे सूर्या

तिरुमाला में दर्शन भारत की दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के बाद हुए, जिसमें सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने 3–1 से जीत दर्ज की. यह सीरीज 19 दिसंबर को समाप्त हुई थी. इस छोटे ब्रेक के बाद भारतीय कप्तान जनवरी के पहले हफ्ते में मैदान पर वापसी करेंगे. वह मुंबई की ओर से विजय हजारे ट्रॉफी के कुछ मुकाबलों में खेलते नजर आएंगे, इसके बाद वह फिर से राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारियों में जुटेंगे.

21 जनवरी से न्यूजीलैंड के साथ सीरीज

इसके बाद सूर्यकुमार यादव न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में भारत का नेतृत्व करेंगे, जिसकी शुरुआत 21 जनवरी से होगी. टी20 वर्ल्ड कप से पहले यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है. हालांकि टीम के नतीजे लगातार सकारात्मक रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल से कप्तान की बल्लेबाजी फॉर्म पर सवाल बने हुए हैं.

फॉर्म में नहीं है कप्तान

अपने ऊंचे मानकों के लिहाज से देखें तो 2025 सूर्यकुमार यादव के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कठिन वर्षों में से एक रहा. पूरे साल वह एक भी अर्धशतक नहीं लगा सके. उन्होंने 19 पारियों में सिर्फ 218 रन बनाए, जिसमें उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा. उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रन था, जो एशिया कप के दौरान आया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी उनकी मुश्किलें जारी रहीं. भारत के सीरीज जीतने के बावजूद सूर्यकुमार यादव चार पारियों में सिर्फ 34 रन ही बना सके. इस दौरान उनका औसत 8.50 और स्ट्राइक रेट 103.03 रहा. इसके बावजूद भारतीय कप्तान आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और वापसी को लेकर आशावादी बने हुए हैं.

