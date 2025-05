कहां गायब हो गया Switzerland का खूबसूरत ब्लैटेन गांव? तस्वीरों में देखें ग्लेशियर से तबाही का मंजर

स्विट्जरलैंड के खूबसूरत ब्लैटेन गांव में 28 मई 2025 को एक भयानक प्राकृतिक आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया. बिर्च ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गांव पर गिर गया, जिससे बर्फ, कीचड़ और चट्टानों का सैलाब आ गया. गांव का 90% हिस्सा मलबे में दब गया. बाकी बचे घर बाढ़ में डूब गए. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) का खतरनाक नतीजा है.

क्या हुआ ब्लैटेन में?

ब्लैटेन, स्विट्जरलैंड के वालिस क्षेत्र में लोत्शेन्टल घाटी का एक छोटा सा गांव है, जो बिएत्शहॉर्न पहाड़ के नीचे बसा है. 28 मई 2025 को दोपहर करीब 3:30 बजे, बिर्च ग्लेशियर का एक विशाल हिस्सा (लगभग 15 लाख घन मीटर) टूटकर गांव पर गिर गया.

इस हिमस्खलन में बर्फ, कीचड़ और चट्टानों ने गांव को पूरी तरह दबा दिया. ड्रोन और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि कैसे एक विशाल धूल का बादल गांव को ढक रहा था. गांव के 300 निवासियों को पहले ही 19 मई को सुरक्षित निकाल लिया गया था, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर के अस्थिर होने की चेतावनी दी थी, एक 64 साल के व्यक्ति लापता हैं. गुरुवार (29 मई) को उनकी तलाश रोक दी गई, क्योंकि मलबा बहुत अस्थिर था.

