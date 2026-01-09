scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 10 जनवरी 2026: आज शनिवार को मिथुन राशि वाले धैर्य और विवेक लेंगे काम, जाने अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 10 जनवरी 2026, Horoscope Today: आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी.संस्कारों और मर्यादाओं का पालन करें.अपनों से भेंट होने के योग हैं.

मेष राशि: सेवा और अनुशासन
मेष राशि के जातकों के लिए आज सेवाक्षेत्र पर फोकस बढ़ाने का दिन है.करियर और कारोबार में मेहनत पर अधिक जोर रहेगा.आपको अपने अधिकारियों के निर्देशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए.लोभ, प्रलोभन या दूसरों के बहकावे में आने से बचें.अपनी वाणी और व्यवहार को तर्कशील रखें. अवरोधों को धैर्य से दूर करें.

शुभ अंक: 1, 3, 8, 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें, शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान दें.

वृष राशि: तैयारी और तेजी
वृष राशि के जातकों के लिए करियर में तेजी दिखाने का समय है.मित्रों के साथ तालमेल बेहतर होगा और आप अपने लक्ष्यों पर अडिग रहेंगे.शैक्षिक गतिविधियों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.आर्थिक विषयों में आप दूसरों से आगे रहेंगे.घर-परिवार में सुख और सहजता का वातावरण रहेगा.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: हनुमानजी की वंदना करें और तेल-तिलहन से संबंधित वस्तुओं का दान करें.

मिथुन राशि: धैर्य और विवेक
मिथुन राशि वालों को आज जल्दबाजी से बचने की सलाह दी जाती है.दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा कदम न उठाएं.पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें और अपनों के साथ सामंजस्य बिठाएं.महत्वपूर्ण निर्णयों में विवेक का इस्तेमाल करें और अफवाहों पर भरोसा न करें.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी की आराधना करें और स्मार्ट वर्किंग पर ध्यान दें.

कर्क राशि: सक्रियता और लाभ
कर्क राशि के लोगों का फोकस आज कारोबार पर रहेगा.सामाजिक संबंधों को संवारने में आप सफल रहेंगे.संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा और साहस बना रहेगा.आलस्य को त्यागें, क्योंकि आज वातावरण आपके अनुकूल है.नौकरी और व्यापार में तेजी बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3, 8

शुभ रंग: एक्वा ब्लू

आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और पहल करने में पीछे न हटें.

सिंह राशि: मान-सम्मान और उत्सव
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन भव्य रहेगा.पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और कार्य विस्तार पर जोर रहेगा.घर में उत्सव जैसा माहौल रह सकता है.आपको आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे और निजी जीवन में शुभता बनी रहेगी.संस्कारों और मर्यादाओं का पालन करें.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा करें और न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.

कन्या राशि: रचनात्मकता और पराक्रम
कन्या राशि के जातक रचनात्मक कार्यों में अग्रणी रहेंगे.भावनात्मक मामलों में मजबूती आएगी और आपके पराक्रम से लोग प्रभावित होंगे.रुके हुए कार्यों में गति आएगी और जीवन स्तर में सुधार होगा.अपनों से भेंट होने के योग हैं.

शुभ अंक: 1, 3, 5, 8

शुभ रंग: नेवी ब्लू

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें और सहज व्यवहार अपनाएं.

तुला राशि: सावधानी और जिम्मेदारी
तुला राशि वालों को आज लेनदेन में सावधानी बरतनी होगी.कामकाज में लापरवाही न दिखाएं और आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करें.खर्चों और निवेश के प्रति सजग रहें.यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से बचें.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: शनिदेव का स्मरण करें और काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि: उपलब्धियां और विस्तार
वृश्चिक राशि के जातकों को आज आर्थिक लाभ के नए अवसर मिलेंगे.नेतृत्व क्षमता निखरेगी और करियर में सकारात्मकता रहेगी.व्यापार से जुड़े मामलों में इच्छित परिणाम मिलेंगे.आय के नए स्रोत बनेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा.

शुभ अंक: 1, 3, 8, 9

शुभ रंग: रस्ट कलर

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें.

धनु राशि: पद और प्रतिष्ठा
धनु राशि वालों के लिए आज पेशेवर कार्यों में तेजी लाने का दिन है.आपको पैतृक पक्ष से लाभ मिल सकता है.शासकीय कार्यों में सफलता मिलेगी और आप पुरस्कृत भी हो सकते हैं.अधिकारियों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा.

शुभ अंक: 1 और 3

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें और दूसरों की मदद का भाव रखें.

मकर राशि: भाग्य और विश्वास
मकर राशि वालों के लिए भाग्य प्रबल रहेगा.धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता से लंबित मामले सुलझेंगे.आर्थिक लाभ की स्थिति बेहतर होगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: श्याम

आज का उपाय: धार्मिक स्थल पर जाएं और शनिदेव को तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि: सतर्कता और संयम
कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा.जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.बड़ों की सलाह मानें और जल्दबाजी में कोई समझौता न करें.वाणी पर नियंत्रण रखें और विवादों से दूर रहने का प्रयास करें.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: असमर्थ लोगों की सहायता करें और अनुशासन का पालन करें.

मीन राशि: साझेदारी और सफलता
मीन राशि के जातकों के लिए साझेदारी के कार्यों में सफलता का योग है.व्यापार में स्थिरता आएगी और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा.अपने खानपान और जीवनशैली पर ध्यान दें.कार्ययोजनाओं को गति देने के लिए यह उचित समय है.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: जिम्मेदार बनें और शनिदेव व हनुमानजी का स्मरण करें।

---- समाप्त ----
