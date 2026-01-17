अमेरिका और रूस... दुनिया के दो कट्टर दुश्मन देशों का सबसे नजदीकी प्वाइंट

अमेरिका और रूस की सीमाएं दुनिया में सबसे नजदीक डियोमेड द्वीपों पर हैं- केवल 3.8 किमी दूर. अमेरिका का Little Diomede (Yesterday Island) और रूस का Big Diomede (Tomorrow Island). बीच से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है. इसलिए एक पर आज है तो दूसरे पर कल- 21 घंटे का फर्क.

Little Diomede पर करीब 80 Inupiat लोग रहते हैं, जो शिकार और मछली पकड़कर जीवन चलाते हैं. Big Diomede पर कोई स्थायी नागरिक नहीं, सिर्फ रूसी बॉर्डर गार्ड. सर्दियों में बर्फ का पुल बन जाता है, लेकिन क्रॉस करना अवैध और खतरनाक है. यह जगह समय और सीमाओं का मजेदार खेल दिखाती है.

अमेरिका और रूस की सीमाएं दुनिया में सबसे नजदीक डियोमेड द्वीप समूह पर हैं. ये दोनों द्वीप बेरिंग सागर में स्थित हैं, जो अलास्का (अमेरिका) और साइबेरिया (रूस) के बीच फैला हुआ है.

वहां कौन रहता है?

Little Diomede Island (अमेरिका) पर Inupiat मूल निवासी रहते हैं. यहां Diomede नाम का छोटा गांव है, जिसमें वर्तमान में लगभग 80 लोग रहते हैं. ये लोग पारंपरिक जीवन जीते हैं – सील और वालरस का शिकार करते हैं. मछली पकड़ते हैं. हाथी दांत से नक्काशी करते हैं.

Big Diomede Island (रूस) पर कोई स्थायी नागरिक नहीं रहता. 1948 में सोवियत संघ ने वहां के मूल निवासियों को मुख्य भूमि पर जबरन स्थानांतरित कर दिया था. अब यहां केवल रूसी बॉर्डर गार्ड और कुछ सरकारी कर्मचारी रहते हैं.

सेना और सैन्य उपस्थिति

Little Diomede (अमेरिका) पर कोई सैन्य या सरकारी उपस्थिति नहीं है. यह पूरी तरह स्थानीय लोगों का गांव है.

Big Diomede (रूस) पर रूस की FSB बॉर्डर सर्विस (सीमा सुरक्षा बल) का छोटा बेस है. यहां बॉर्डर गार्ड, मौसम स्टेशन और कुछ सैन्य इकाइयां तैनात रहती हैं. यह रूस का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है.

सुरक्षा व्यवस्था कैसे है?

दोनों द्वीपों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा है. कोई पुल, सड़क या नियमित नाव सेवा नहीं है. सर्दियों में पानी जमकर बर्फ बन जाता है, लेकिन बिना अनुमति के क्रॉस करना पूरी तरह अवैध है.

अमेरिकी पक्ष पर कोई सेना नहीं है, लेकिन रूसी पक्ष पर बॉर्डर गार्ड सतर्क रहते हैं. अगर कोई नजदीक जाता है, तो चेतावनी दी जाती है. गोली भी चलाई जा सकती है. यात्रा बहुत सख्त है और ठंड, तेज हवाएं व खतरनाक समुद्र के कारण जानलेवा भी हो सकती है.

इस जगह के फायदे

भौगोलिक रूप से अनोखी जगह – दो सबसे बड़ी ताकतों की सीमा इतनी करीब.

समय का मजेदार अंतर – एक तरफ कल देख सकते हैं. दूसती तरफ आज.

Little Diomede पर Inupiat की पुरानी संस्कृति आज भी जीवित है.

पक्षियों और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र.

इस जगह के नुकसान

बहुत ठंडा और अलग-थलग – आर्कटिक मौसम, तापमान -20°C से भी नीचे.

Little Diomede पर सुविधाएं बहुत कम – कोई अस्पताल नहीं, सप्लाई हेलीकॉप्टर से.

Big Diomede पर मूल निवासियों का जबरन विस्थापन (1948 में).

अमेरिका-रूस तनाव बढ़ने पर यह जगह और संवेदनशील हो जाती है.

क्रॉस करने की कोशिश जानलेवा और जेल की सजा का कारण बन सकती है.

यह जगह Ice Curtain के नाम से भी जानी जाती है. आज भी यह अमेरिका और रूस के बीच शांति और तनाव का प्रतीक बनी हुई है.

