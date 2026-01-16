scorecardresearch
 
अमेरिकी युद्धपोत्त और मिसाइलें तैयार, युद्ध के आसार... जानिए कहां है खामेनेई का सीक्रेट अड्डा

अमेरिकी युद्धपोत और मिसाइलें तैयार हैं. ईरान से युद्ध की आशंका है. ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई छिपे हुए हैं. वे तेहरान के उत्तर-पूर्वी इलाके लवीजान में 90-100 मीटर गहरे गुप्त भूमिगत बंकर में परिवार के साथ सुरक्षित हैं. यह बंकर IRGC से भी छिपा है. असाइनेशन के डर से स्थान बदलते रहते हैं.

तेहरान के उत्तर-पूर्वी इलाके लवीजान में मौजूद सीक्रेट बेस में छिपे हैं खामेनेई. (Photo: Getty)
ईरान में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है. अमेरिका ने अपनी नौसेना को मजबूत किया है- यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य जहाज मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहे हैं. टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस डिस्ट्रॉयर भी तैयार हैं. राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर दमन जारी रहा तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है. स्थिति इतनी गंभीर है कि युद्ध की आशंका बढ़ गई है.

इस बीच सवाल उठ रहा है- ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई का सीक्रेट बंकर या गुप्त अड्डा कहां है? कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, खामेनेई और उनका परिवार लवीजान (Lavizan) इलाके में एक गहरे भूमिगत बंकर में छिपे हुए हैं. 

Khamenei secret base

लवीजान बंकर के बारे में क्या पता है?

  • स्थान: लवीजान, तेहरान के उत्तर-पूर्व में. यह एक सैन्य और न्यूक्लियर रिसर्च इलाका है, जहां पहले से ही गुप्त सुविधाएं हैं.
  • गहराई: यह 90-100 मीटर या इससे ज्यादा गहरा है. एंटी-बॉम्ब और एंटी-एयरक्राफ्ट सिस्टम से सुरक्षित.
  • सुरक्षा: खामेनेई के परिवार (बेटे मुजतबा सहित) के साथ हैं. एक गुप्त एलीट यूनिट उनकी रक्षा कर रही है, जो IRGC से भी छिपी हुई है.
  • पिछला इस्तेमाल: 2024-2025 में इजरायल के साथ संघर्ष (ट्रू प्रॉमिस ऑपरेशन) के दौरान भी वे इसी बंकर में गए थे. जून 2025 में इजरायल के हमलों के बाद उन्हें यहां शिफ्ट किया गया.

खामेनेई की उम्र 86 साल है. वे हत्या के डर से लगातार बंकर बदलते रहते हैं. अमेरिका और इजरायल को उनकी लोकेशन की जानकारी होने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ. ट्रंप ने कहा था कि वे जानते हैं खामेनेई कहां हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें निशाना नहीं बनाएंगे- शायद समझौते की उम्मीद में.

Khamenei secret base

क्यों महत्वपूर्ण है यह बंकर?

  • अगर अमेरिका या इजरायल हमला करें, तो खामेनेई को टारगेट करना ईरान में बड़ा उलटफेर ला सकता है.
  • ईरान के न्यूक्लियर साइट्स (जैसे फोर्डो) पर पहले हमले हो चुके हैं, लेकिन खामेनेई का बंकर अलग है.
  • प्रदर्शनों के बीच अगर सुप्रीम लीडर सुरक्षित नहीं, तो रेजीम कमजोर हो सकता है.

यह जानकारी जनवरी 2026 की मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. स्थिति तेजी से बदल रही है- अमेरिकी जहाज पहुंच रहे हैं. ईरान मिसाइल तैयार कर रहा है. युद्ध टल सकता है या हो भी सकता है. 

---- समाप्त ----
