Vastu Upay: पुराने कपड़े से पोछा लगाते हैं? 4 गलतियां कर देंगी कंगाल!

Vastu Tips for Home Cleaning: घर की साफ-सफाई को वास्तु शास्त्र में भी काफी महत्व दिया गया है. मान्यता है कि घर में रखी चीजों के साथ-साथ सफाई करने के तरीके और सामान की जगह का भी घर के वातावरण पर असर पड़ता है. यही वजह है कि पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़े को लेकर भी कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं.

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वास्तु के अनुसार, रोजाना पहने गए पुराने, फटे या मैले कपड़ों से पोछा लगाना शुभ नहीं माना जाता. ऐसी मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है . खासतौर पर अगर कपड़ा बहुत पुराना, गंदा या बदबूदार हो तो उसे पोछे के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

पुराने कपड़े से पोछा लगाने पर कौन सा दोष लगता है?

वास्तु शास्त्र में पुराने कपड़े से पोछा लगाने को किसी एक निश्चित नाम वाले दोष, जैसे पितृ दोष या कालसर्प दोष, से सीधे नहीं जोड़ा जाता. हालांकि, वास्तु मान्यताओं में इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने और वास्तु संबंधी अशुभ प्रभाव बनने से जोड़ा जाता है.

खासकर रोजाना पहने हुए कपड़े, फटे कपड़े या लंबे समय तक इस्तेमाल किए गए मैले कपड़े को फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता. मान्यता है कि ऐसे कपड़ों के इस्तेमाल से घर का सकारात्मक वातावरण प्रभावित हो सकता है. इससे धन संबंधी परेशानियां, मानसिक अशांति या कामों में रुकावट जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं.

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इसलिए वास्तु के अनुसार पोछे के लिए हमेशा अलग, साफ और अच्छी स्थिति वाला कपड़ा या मॉप रखना बेहतर माना जाता है.

क्या पुराने कपड़े से पोछा लगाने से दरिद्रता आती है?

वास्तु की कुछ मान्यताओं में घर में पुराने और फटे कपड़ों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहने को आर्थिक नकारात्मकता से जोड़ा जाता है. इसी वजह से पुराने कपड़ों को पोछे के तौर पर इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी जाती है.

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि पुराने कपड़े से पोछा लगाने और दरिद्रता आने के बीच कोई वैज्ञानिक प्रमाणित संबंध नहीं है. यह पूरी तरह वास्तु और पारंपरिक मान्यता का विषय है.

पोछे के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल करें?

फर्श की सफाई के लिए अलग कपड़ा या मॉप रखें. यह साफ और अच्छी स्थिति में होना चाहिए. कपड़ा बहुत ज्यादा फटा हुआ, गंदा या बदबूदार नहीं होना चाहिए.

अगर किसी पुराने कपड़े को सफाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वह साफ और उपयोग के योग्य होना चाहिए. लेकिन रोजाना पहने जाने वाले कपड़ों को फाड़कर पोछा बनाने से बचना वास्तु की दृष्टि से बेहतर माना जाता है.

पोछे को गीला छोड़ने की न करें गलती

सफाई के बाद गीले पोछे को फर्श पर या किसी कोने में छोड़ देना भी सही नहीं है. इससे नमी, बदबू और गंदगी बनी रह सकती है.

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वास्तु की मान्यता के अनुसार भी इस्तेमाल किए हुए पोछे को धोकर अच्छी तरह सुखाना चाहिए. उसे घर में ऐसी जगह रखें जहां वह किसी के पैरों के नीचे न आए और सफाई का सामान व्यवस्थित रहे.

ईशान कोण में न रखें पोछा

वास्तु में घर के उत्तर-पूर्व यानी ईशान कोण को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दिशा को पूजा और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है.

इसलिए यहां गंदा पोछा, बाल्टी, झाड़ू, पुराने कपड़े, कूड़ा या बेकार सामान रखने से बचना चाहिए. ईशान कोण को साफ, हल्का और व्यवस्थित रखना वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है.

मुख्य दरवाजे पर भी रखें सफाई

घर का मुख्य द्वार वास्तु में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे घर में ऊर्जा के प्रवेश का स्थान कहा जाता है. इसलिए दरवाजे के आसपास गंदगी, कूड़ा या पुराने सफाई के कपड़े जमा नहीं करने चाहिए.

पोछा लगाने के बाद मुख्य दरवाजे के आसपास की जगह को भी साफ रखें. गीला पोछा दरवाजे के पीछे छिपाकर रखना भी अच्छी आदत नहीं मानी जाती.

नमक वाले पानी से पोछा लगाने की मान्यता

वास्तु में नमक को नकारात्मकता दूर करने से जोड़कर देखा जाता है. इसलिए कई लोग सप्ताह में कभी-कभार पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पोछा लगाते हैं. मान्यता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है.

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हालांकि, नमक वाले पानी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसे केवल पारंपरिक वास्तु उपाय के तौर पर ही देखना चाहिए.

पुराने कपड़ों का क्या करें?

जो पुराने कपड़े अभी पहनने लायक हैं, उन्हें जरूरतमंद व्यक्ति को दान किया जा सकता है. वहीं जो कपड़े पूरी तरह फट चुके हैं या इस्तेमाल के लायक नहीं हैं, उन्हें घर में लंबे समय तक जमा करके न रखें.

वास्तु में बेकार और टूटे-फटे सामान का अनावश्यक जमाव घर के वातावरण के लिए अच्छा नहीं माना जाता.

पोछे से जुड़े ये 5 वास्तु नियम याद रखें

पुराने और फटे कपड़ों से पोछा लगाने से बचें.

पोछे के लिए अलग साफ कपड़ा या मॉप रखें.

इस्तेमाल के बाद पोछे को धोकर सुखाएं.

ईशान कोण में पोछा, बाल्टी या गंदा सफाई सामान न रखें.

मुख्य द्वार के आसपास सफाई का सामान जमा न करें.

वास्तु के अनुसार क्यों जरूरी है सफाई?

वास्तु शास्त्र में स्वच्छ और व्यवस्थित घर को सकारात्मक वातावरण से जोड़ा जाता है. इसलिए सिर्फ घर की सफाई करना ही नहीं, बल्कि किस सामान से सफाई कर रहे हैं और सफाई के बाद उसे कहां रख रहे हैं, इस पर भी ध्यान देने की सलाह दी जाती है.

पुराने कपड़े से पोछा लगाने को लेकर भी यही मान्यता है कि साफ-सफाई के लिए अलग और स्वच्छ कपड़े का इस्तेमाल किया जाए, ताकि घर का वातावरण साफ और व्यवस्थित बना रहे.



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