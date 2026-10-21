scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 21 October 2026: आवश्यक चर्चाओं में शामिल होंगे, जिम्मेदारियों को हर संभव निभाएंगे

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 21 October 2026: साथियों का विश्वास पाएंगे. प्रभावशाली मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. बड़ों से भेंट की कोशिश होगी. नए लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. मित्र संख्या में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न मोर्चाें पर असरदार बने रहेंगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या
द हियरोफैंट
आज का दिन आप के लिए व्यवस्था में गहरा भरोसा बनाए रखने और नियमों को बढ़ावा देने में सहयोगी है. परंपराओं का पालन में करेंगे. कार्यविस्तार में धैर्य रखें. योजनाओं को मूर्तरूप दें. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखें. सभी को प्रभाव में बनाए रखेंगे. अफवाहों से प्रभावित नहीं होंगे. जांच पर भरोसा करेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. वाणी व्यवहार संतुलित रहेगा.

संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे. आवश्यक चर्चाओं में शामिल होंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. साथियों का विश्वास पाएंगे. प्रभावशाली मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. बड़ों से भेंट की कोशिश होगी. नए लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. मित्र संख्या में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न मोर्चाें पर असरदार बने रहेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी. खानपान की असहज स्थिति से बचेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

सम्बंधित ख़बरें

घरवालों पर ध्यान देंगे, निजी मामलों में तालमेल रखेंगे
प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा, सजगता से आगे बढ़ते रहें
वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा, जोखिम में सहज होंगे
संबंधों को बल मिलेगा, महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे
भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेंगे, व्यक्तिगत सहजता बनाए रहेंगे

आर्थिक स्थिति: कारोबारी अनुशासन बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. स्पष्टता से पक्ष रखेंगे.

रिश्ते: सबसे बनाकर चलें. व्यर्थ बातों व अफवाहों से दूर रहेंगे. घर वालों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Singh Tarot Rashifal 21 October 2026: घरवालों पर ध्यान देंगे, निजी मामलों में तालमेल रखेंगे |
    Kark Tarot Rashifal 21 October 2026: प्रतिभा पर भरोसा बना रहेगा, सजगता से आगे बढ़ते रहें |
    Mithun Tarot Rashifal 21 October 2026: वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा, जोखिम में सहज होंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 21 October 2026: संबंधों को बल मिलेगा, महत्वपूर्ण मामले हित में रहेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 21 October 2026: भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेंगे, व्यक्तिगत सहजता बनाए रहेंगे |
    Career Rashifal 21 October 2026 (करियर राशिफल): मिथुन राशि वालों को मिलेंगे नए अवसर, जानें अपनी राशि का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 21 October 2026: मीन राशि वाले बातचीत में धैर्य रखें, जानें सभी 12 राशियों का लव राशिफल |
    Arthik Rashifal 21 अक्टूबर 2026: मिथुन राशियों के खुलेंगे कमाई के नए रास्ते, जानें सभी 12 राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 अक्टूबर 2026: आज 21 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 21 अक्टूबर 2026: सिंह राशि वाले अपने खर्चों को कंट्रोल करें, जानें आज क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement