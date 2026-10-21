Kanya Tarot Rashifal 21 October 2026: आवश्यक चर्चाओं में शामिल होंगे, जिम्मेदारियों को हर संभव निभाएंगे

कन्या

द हियरोफैंट

आज का दिन आप के लिए व्यवस्था में गहरा भरोसा बनाए रखने और नियमों को बढ़ावा देने में सहयोगी है. परंपराओं का पालन में करेंगे. कार्यविस्तार में धैर्य रखें. योजनाओं को मूर्तरूप दें. आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखें. सभी को प्रभाव में बनाए रखेंगे. अफवाहों से प्रभावित नहीं होंगे. जांच पर भरोसा करेंगे. सबको जोड़े रखने का प्रयास रहेगा. वाणी व्यवहार संतुलित रहेगा.

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संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएंगे. ऊर्जा उत्साह बनाए रखेंगे. आवश्यक चर्चाओं में शामिल होंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. साथियों का विश्वास पाएंगे. प्रभावशाली मामले पक्ष में बनाए रखेंगे. बड़ों से भेंट की कोशिश होगी. नए लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. मित्र संख्या में बढ़ोतरी होगी. विभिन्न मोर्चाें पर असरदार बने रहेंगे.

स्वास्थ्य: सेहत साधारण रहेगी. खानपान की असहज स्थिति से बचेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी अनुशासन बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. स्पष्टता से पक्ष रखेंगे.

रिश्ते: सबसे बनाकर चलें. व्यर्थ बातों व अफवाहों से दूर रहेंगे. घर वालों से सामंजस्य बढ़ाएंगे.

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