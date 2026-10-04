Kanya Tarot Rashifal 4 October 2026: करीबी से मुलाकात होगी,  भेंट के अवसर बनेंगे

कन्या

द हियरोफैंट

आज का दिन आप के लिए सामाजिक मूल्यों के संरक्षण और प्रबंध पर जोर देने का भाव रहेगा. नैतिक विषयों में परंपराओं को महत्व देंगे. महत्वपूर्ण विषयों को हल करने में सफल होंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. योजनाओं को संतुलित ढंग से आगे बढ़ाएंगे. अवसरों को भुनाने की समझ बढ़ेगी. श्रेष्ठ व्यक्तियों से भेंट के मौके बनेंगे. उचित प्रयास बनाए रखेंगे.

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कारोबार को बेहतर दिशा देंगे. पद प्रभाव के साथ आगे बढ़ेंगे. स्वयं को बेहतर बनाए रखेंगे. मिलकर कार्य करने पर ध्यान होगा. बड़ों से भेंट होगी. आर्थिक लाभ बेहतर रहेगा. दायित्वों को पूरा करेंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. व्यर्थ की बहस में नहीं आएंगे. सूझबूझ से जरूरी कार्यों को पूरा करेंगे. संबंधों का लाभ मिलेगा.

स्वास्थ्य: शारीरिक सहजता रहेगी. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. खानपान नियमित बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: कार्यक्षेत्र में गति आएगी. नियमों का पालन बनाए रखेंगे. प्रतिभा से परिणाम संवरेगा.

रिश्ते: करीबी से मुलाकात होगी. भेंट के अवसर बनेंगे. उम्मीदों पर खरा उतरेंगे. रिश्तों सहज रहेंगे.

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