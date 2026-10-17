आज 17 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: भावावेश में न आएं, भेदभाव से बचें

पारिवारिक मामलों में रुचि बढ़ाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में उतावली न करें. चर्चा व्यवहार में धैर्य दिखाएं. जरूरी तथ्यों पर ध्यान दें. घर से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. परिजनों से सुलह सलाह सामंजस्य बनाए रहेंगे. भावावेश में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन बनाए रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. अफवाहपूर्ण बातों पर भरोसा करने से बचें.

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नौकरी व्यवसाय- प्रबंधन पर फोकस बनाए रखेंगे. रुटीन कार्यो में सक्रियता बढे़गी. करियर कारोबार में तेजी से काम निकालेंगे. विभिन्न प्रयासों में गति बनी रहेगी. स्मार्ट वर्किंग अपनाएंगे.

धन संपत्ति - वित्तीय पक्ष पूर्ववत् बना रहेगा. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन के मामलों के कार्य सक्रियता पाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. प्रबंधकीय भेंट व वार्ताओं में सफल होंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों की खुशी के लिए प्रयासरत रहेंगे. जिद जल्दबाजी में न आएं. अतिसंवेदनशीलता से बचें. दिखावे व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. चर्चा में सहज रहें. पारिवारिक मामलो में रुचि बढ़ाएंगे. त्याग की भावना रहेगी. परिजनों में सहयोग बढ़ाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन बेहतर रहेगा. भावावेश में न आएं. भेदभाव से बचें. हर्ष आनंद पर जोर बना रहेगा. नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं.

आज का उपाय: भक्तों पर असीम कृपा करने वाली देवी मां कालरात्रि की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

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शुभ अंक : 1, 5 और 8

शुभ रंग : समुद्री

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