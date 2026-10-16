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आज 16 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: परिवार का मिलेगा साथ, नौकरी-कारोबार में दिखेगा हुनर

Aaj ka Kanya Rashifal 16 October 2026, Virgo Horoscope Today: संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. मितभाषी बने रहें. निजता की भावना बल पाएगी. करीबियों की बातों की उपेक्षा से बचें. परिवार के लोगों से सहयोग बनाए रखेंगें.

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virgo horoscope
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प्रबंधकीय माामलों में संतुलन बनाए रखेंगे. कामकाज में सकारात्मकता बढ़ेगी. अवरोध का सूझबूझ से हल निकालेंगे. भेंट संवाद में सावधानी बरतेंगे. भावनात्मक दबाव रह सकता है. व्यक्तिगत विषयों पर फोकस बढ़ेगा. परिजनों से तालमेल रख़ेंगे. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. संसाधनों में वृद्धि होगी. घर से करीबी बढे़गी. बड़ों की सुनें. मितभाषी बने रहें. निजता की भावना बल पाएगी. करीबियों की बातों की उपेक्षा से बचें. परिवार के लोगों से सहयोग बनाए रखेंगें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में बेहतर कर दिखाने का भाव रहेगा. प्रतिभा प्रदर्शन में सुधार होगा. सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. करियर व्यापार में बड़ों का साथ बना रहेगा. बड़ों का सानिध्य रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक संतुलित रहेगी. भौतिक वस्तुओं को जुटाएंगे. सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. भवन वाहन की खरीदी कर सकत हैं. प्रबंधन पक्ष अच्छा रहेगा. व्यवस्था पर नियंत्रण रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखें. भेंटवार्ता में पहल से बचें. प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान करें. धैर्य और बड़प्पन बनाए रखें. धैर्य न खोएं. अन्य पर विश्वास बनाए रखें. मित्रों से भेंट होगी. निजी मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. संबंधियों को समय दें.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक अंकुश रखें. बहस से बचें. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान दें. स्वयं पर फोकस रहेगा. स्वास्थ्य जांच नियमित रखें.

आज का उपाय: महिषासुर मर्दिनी देवी मां कात्यायनी की पूजा वंदना करें. दुर्गासप्तशती का पाठ करें. निंदा भाव से बचें. स्वार्थ त्यागें.
 

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शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : समुद्री

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