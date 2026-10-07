आज 7 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: खर्च बढ़ा रहेगा, अफवाहों पर ध्यान न दें

आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखें. लेनदेन में लापरवाही से लाभ प्रभावित हो सकता है. करीबियों का सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक भूलचूक से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था अनुशासन बने रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. हड़बड़ी व जल्दबाजी न दिखाएं. सूझबूझ से सम्हलकर आगे बढ़ने का समय है. रिश्तों को निभाने का प्रयास करेंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखेंगे. आवश्यक विनम्रता बनाए रहें. पेशेवर कार्यों में निरंतरता बनाए रखें. भेंटवार्ता में सहज रहें.



नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक लेनदेन पर नियंत्रण बढ़ाए रखें. पेशेवर कार्यों में व्यस्तता रहेगी. वैदेशिक मामले पक्ष में बनेंगे. फोकस बढ़ाएं. स्तरहीन बातों को अनदेखा करें. नीति नियम रखें.

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धन संपत्ति- बजट पर अंकुश बढ़ाएं. वित्तीय दबाव अनुभव हो सकता है. निवेश में रुचि बनाए रखेंगे. खर्च बढ़ा रहेगा. अफवाहों पर ध्यान न दें. विपक्षियों से सावधान रहें. न्यायिक विषयों में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों के प्रति संवेदनशीलता बढे़गी. स्वजनों का सम्मान बनाए रखेंगे. मन के माामलों में उतावले न हों. सहज चर्चा में सकारात्मकता बनाए रखें. अन्य की कमियों को अनदेखा करें. करीबियों के लिए उपहार ले सकते हैं. भावनात्मक प्रयासों में विनम्र रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन बढ़ाएं. जरूरी बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. योजनाओं पर अमल बढ़ाएं. खानपान सामान्य रहेगा.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. विनम्र बनें.

शुभ अंक : 5, 7 और 9

शुभ रंग : गहरा हरा

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