आज 15 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: रिश्ते सामान्य बने रहेंगे, सहनशीलता रखेंगे

टीम के सहयोग से विविधि परिणाम सकारात्मक बने रहेंगे. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. साझीदारी बढ़ाने का भाव रहेगा. सहजता व सहकार से उद्योग व्यापार को गति देंगे. आर्थिक सफलताएं प्राप्त करेंगे. लक्ष्य पर जोर बनाए रखेंगे. परिवार में शुभता रहेगी. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे.

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नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में सहजता रहेगी. लाभ के अवसर और उत्साह बने रहेंगे. संतुलित गति से आगे बढ़ेंगे. जरूरी कार्याे को लंबित रखने से बचेंगे. समय प्रबंधन बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय विषय मजबूत बने रहेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. सबकी सीख सलाह से निर्णय लेंगे. तात्कालिक विषयों पर फोकस बढ़ाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार में स्नेह और भावनात्मकता से संबंध संवारेंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. निजी संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहनशीलता रखेंगे. परिवार के लोग सहयोग बनाए रहेंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बहकावे में आने से बचेंगे. संपर्क संवाद में सहज रहेंगे. सहजता से कार्य करें. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. उत्साह दिखाएंगे.

आज का उपाय: आदिशक्ति के मातृ स्वरूप देवी मां स्कंदमाता की पूजा वंदना करें. आस्था और सात्विकता बढ़ाएं. पीला दान करें. उत्साह रखें.

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शुभ अंक : 3, 6 और 8

शुभ रंग : क्रीम कलर

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