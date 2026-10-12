Vrishchik Tarot Rashifal 12 October 2026: आज सतर्क रहें, जल्दबाजी में न उठाएं कोई कदम

वृश्चिक

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द मून

आज का दिन आप के लिए आशंकाओं से बचने पर जोर देने वाला है. सतर्कता से लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं. दोहरा नजरिया रखकर आगे बढ़ने से बचें. भविष्य को लेकर अस्पष्ट स्थिति रह सकती है. उचित विचार के साथ कार्य करें. निर्णय लेने में सावधानी बनाए रहें. चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. परंपरावादी की सोच रखेंगे.

आवश्यक गतिविधियों को बना रखें. तार्किकता पर जोर दें. वाद-विवाद व उलझाव में न आएं. सीख सलाह अपनाने की कोशिश करें. जिम्मेदारों से संबंध बनाए रहें. निजी विषयों में समता व भव्यता बनाए रखेंगे. जीवन साधारण रहेगा. सकारात्मक लोगों का साथ बढ़ाएं. अवसरों को भुनाने में हड़बड़ी न दिखाएं. भावनात्मक मामलों में अहसजता रहेंगी

स्वास्थ्य: सेहत पर दबाव बना रह सकता है. जांच नियमित कराएं. तथ्यों की अनदेखी से बचें.

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आर्थिक स्थिति: कारोबार में स्पष्टता बढ़ाएं. वित्तीय मामलों पर फोकस रखें. व्यवस्था पर ध्यान दें.

रिश्ते: घरेलु संबंधों का सम्मान करें. रिश्तों में विनम्र रहें. करीबी लोग सहयोग बनाए रहेंगे.



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