Dhanu Tarot Rashifal 12 October 2026: आज का दिन शानदार रहेगा, करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी

धनु

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नाइन ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए मनोभावनाओं के अनुरूप गतिविधि बनाए रखने में सहयोगी है. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. दोस्त सहयोग बनाए रखेंगे. लोग मदद को तत्पर रहेंगे. विभिन्न मामलों में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. स्पर्धा में सहज रहेंगे. संबंधों में मिठास बनाए रखेंगे. अपनों का आदर बनाए रखेंगे. कला प्रदर्शन उम्दा बनाए रखेंगे.

निजी जिम्मेदारियों को निभाएंगे. प्रभावी ढंग से चुनौतियों का सामना करेंगे. अपनों के लिए बेहतर करने का भाव रहेगा. सूझबूझ और लगन से काम करें. विभिन्न मोर्चों पर पहल बनाए रखेंगे. सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्ययोजनाएं फलित होंगी. नव संभावनाओं के अवसर बनेंगे. बडों की मदद पाएंगे. भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे.

स्वास्थ्य: विनम्रता बढ़ेगी. विवेक से काम लेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दिनचर्या और रुटीन संवारेंगे.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक बजट संतुलित रहेगा. लाभ बढ़ा रहेगा. तेजी से कार्य करेंगे. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे.

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रिश्ते: घर में आनंद बना रहेगा. स्वजनों से भेंट होगी. परिचितों के साथ सूचनाएं साझा करेंगे. संवाद बढ़ाएंगे.



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