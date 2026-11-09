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Dhanu Tarot Rashifal 9 November 2026: मदद की भावना बनी रहेगी, घर में समय देंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 9 November 2026: कामकाज पर फोकस बना रहेगा.  लोगो के साथ भेंट और संवाद बढ़ाने में आगे रहेंगे.  संबंधों को बल देंगे.  साथी गण सहयोग बनाए रखेंगे.

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sagittarius horoscope
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धनु
द फूल
आज का दिन आप के लिए उत्साह से कार्य करने और नए तौरतरीकों को आजमाने का संकेतक है.  कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे.  विभिन्न परिणाम पक्ष में बनेंगे.  करीबियों की मदद से राह आसान होगी.  यात्रा की संभावना बनेगी.  उत्साह से आगे बढ़ेंगे.  साहस पराक्रम में वृद्धि होगी.  आत्मविश्वास बढ़ेगा.  प्रयासों में तेजी रहेगी. 
इच्छित अवसरों को बढ़ावा देंगे.  शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी.  कारोबार में उम्दा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  कार्यक्षेत्र बड़ा होगा.  जरूरी मामले पक्ष में बनेंगे.  कामकाज पर फोकस बना रहेगा.  लोगो के साथ भेंट और संवाद बढ़ाने में आगे रहेंगे.  संबंधों को बल देंगे.  साथी गण सहयोग बनाए रखेंगे.  समकक्षों से मदद मिलेगी.  सकारात्मकता बनी रहेगी. 

स्वास्थ्य: खानपान में सहज होंगे.  स्वास्थ्य में सुधार पाएगा.  शारीरिक संकेत सकारात्मक होंगे. 
आर्थिक स्थिति: प्रतिभा संवार व प्रशिक्षण से जुड़ेंगे.  श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे.  योजनाओं में गति आएगी. 
रिश्ते: सबसे मिलकर चलेंगे.  सहकार का भाव रहेगा.  मदद की भावना बनी रहेगी.  घर में समय देंगे. 

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