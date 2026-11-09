Vrishchik Tarot Rashifal 9 November 2026: रुटीन बना रहेगा, नीति नियमों पर ध्यान दें

वृश्चिक

नाइन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए कार्य से प्रभावित हुए बिना निरंतरता बनाए रखने और लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहने पर जोर देने वाला है. मेहनत में सहज रहें. कठिन कायों को कुछ समय के लिए विश्राम दें. जल्दबाजी से बचने का समय है. घरवालों की बातों को अनदेखा न करें. परंपराओं का पालन बनाए रखें. व्यर्थ बातों से बचें. व्यापार सहज बना रहेगा.

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दिनचर्या पर ध्यन दें. खानपान पर बल बनाए रखें. योजनाओं को गति देने की कोशिश रहेगी. व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दें. असहज परिणामों से प्रभावित होने से बचें. चर्चा में सजग रहें. अपने काम से काम रखें. व्यवहार में सुधार लाएं. विविध प्रयासों में परिस्थिति का उचित आंकलन अवश्य कर लें. आत्मसंयम बनाए रहें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. खानपान का ध्यान रखें. व्यक्तित्व साधारण रहेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसाय में स्पष्टता लाएं. रुटीन बना रहेगा. नीति नियमों पर ध्यान दें.

रिश्ते: घर में मेहमान आएंगे. करीबी सहयोगी होंगे. लोगों के साथ सहज चर्चाएं बढ़ाएं.

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