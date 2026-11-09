ब्लॉक में फिर छंटनी, अमेरिकी कर्मचारियों को मिलेगी $5,000 की मदद

टेक इंडस्ट्री में छंटनी का एक और दौर सामने आया है. इस बार ट्विटर के सह-संस्थापक जैक डोर्सी की फिनटेक कंपनी ब्लॉक ने कर्मचारियों की छंटनी की जानकारी अंदरूनी तौर पर दी है. ब्लॉक के पास कैश ऐप और आफ्टरपे जैसी सेवाएं हैं. कंपनी ने कुछ महीने पहले ही अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत की कटौती की थी.

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नई छंटनी में कितने कर्मचारियों की नौकरी जाएगी, यह अभी साफ नहीं है. इसका असर कई टीमों पर पड़ने की आशंका है. अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को वेतन और सेवा समाप्ति भुगतान के साथ $5,000 की एकमुश्त मदद भी दी जाएगी. इस बीच, इस साल 346 कंपनियों में 1,42,000 से ज्यादा टेक नौकरियां जा चुकी हैं.

आंतरिक ईमेल से दी गई जानकारी.

बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लॉक ने आंतरिक ईमेल के जरिए कर्मचारियों को छंटनी के नए दौर की जानकारी दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी पदों की संख्या घटा रही है, कुछ जिम्मेदारियां बदल रही है और रिपोर्टिंग की व्यवस्था में भी बदलाव कर रही है.

इस फैसले से कस्टमर ऑपरेशंस, रिस्क ऑपरेशंस और लर्निंग एंड कंटेंट ऑपरेशंस समेत कई टीमों के प्रभावित होने की आशंका है. हालांकि, छंटनी में शामिल कर्मचारियों की सही संख्या अभी सामने नहीं आई है.

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कैश ऐप और स्क्वायर के कर्मचारियों पर असर.

रिपोर्ट के मुताबिक, छंटनी का मुख्य असर ब्लॉक के ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवा देने वाले ऐप कैश ऐप पर पड़ रहा है. विक्रेताओं को सेवाएं देने वाले कारोबार स्क्वायर के कुछ कर्मचारियों के भी प्रभावित होने की बात कही गई है.

ब्लॉक का मुख्यालय कैलिफोर्निया के ओकलैंड में है. अमेरिका के बाहर कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी कंपनी के कार्यालय हैं. रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि छंटनी से कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे.

जैक डोर्सी ने 2009 में स्क्वायर की सह-स्थापना की थी. दिसंबर 2021 में इसका नाम बदलकर ब्लॉक कर दिया गया था. डोर्सी ने उसी साल नवंबर में ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद छोड़ दिया था. अगले साल उन्होंने ट्विटर के निदेशक मंडल से भी इस्तीफा दे दिया था.

अमेरिकी कर्मचारियों को मिलेगा $5,000 का एकमुश्त भुगतान.

ब्लॉक छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को सेवा समाप्ति पैकेज दे रही है. यह पैकेज कर्मचारी के इलाके के हिसाब से अलग होगा. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों को कम से कम 60 दिनों का वेतन और सेवा समाप्ति भुगतान के रूप में कम से कम सात सप्ताह का मूल वेतन मिलेगा.

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ब्लॉक में काम किए गए हर साल के लिए कर्मचारियों को एक सप्ताह का अतिरिक्त वेतन भी दिया जाएगा. सेवा समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों को बिना काम किए 30 दिनों का एक और भुगतान मिलेगा. इससे सेवा समाप्ति भुगतान से पहले की कुल अवधि 90 दिन हो जाएगी.

अमेरिका में कर्मचारियों को बदलाव के दौरान मदद के लिए $5,000 का एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा. पैकेज में प्रभावित कर्मचारियों और उनके साथ दर्ज आश्रितों के लिए तीन महीने का कोबरा प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है. दूसरे इलाकों के कर्मचारियों को मिलने वाले सेवा समाप्ति पैकेज की जानकारी अभी साफ नहीं है.

हाल ही में कैनवा ने 1,271 कर्मचारियों की छंटनी के बाद इसी तरह का सहायता पैकेज दिया था. इसमें मुफ्त मैकबुक और लिंक्डइन प्रीमियम भी शामिल थे.

कुछ महीने पहले गई थीं 4,000 नौकरियां.

ब्लॉक ने कुछ महीने पहले अपने 10,000 कर्मचारियों में से 4,000 को नौकरी से निकाल दिया था. उस समय जैक डोर्सी ने कहा था कि कंपनी मुश्किल में नहीं है. उन्होंने इस बदलाव की वजह बुद्धिमान तकनीकी साधनों और छोटी एवं कम स्तरों वाली टीमों को बताया था, जो कारोबार बनाने और चलाने के तरीके बदल रही हैं.

ब्लॉक ने बाद में अनुमान लगाया था कि इस बदलाव से सालाना शुद्ध लागत में $800 मिलियन से $900 मिलियन की बचत होगी. अमेजन, ओरैकल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, स्नैप, एटलसियन और कॉइनबेस ने भी कर्मचारियों की संख्या घटाने की घोषणा की है. इन कंपनियों ने लागत में बचत, पुनर्गठन, धीमी रफ्तार से बढ़ते कारोबार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बदलाव जैसे कारण बताए हैं.

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छंटनी पर नजर रखने वाले मंच layoffs.fyy के मुताबिक, इस साल 346 कंपनियों में 1,42,000 से ज्यादा टेक नौकरियां खत्म हुई हैं. ब्लॉक की नई छंटनी की सही संख्या और अलग-अलग इलाकों पर पड़ने वाला असर अभी साफ नहीं है, जबकि अमेरिका में प्रभावित कर्मचारियों के लिए वेतन, सेवा समाप्ति भुगतान, एकमुश्त मदद और स्वास्थ्य बीमा का पैकेज तय किया गया है.

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