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Dhanu Tarot Rashifal 4 October 2026:  सहजता बनाए रखेंगे,  प्रिय से भेंट होगी

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 4 October 2026:  सहकारिता का भाव बढ़ा रहेगा.  अपनों से किया वादा पूरा करेंगे.  भावनात्मक मजबूती दिखाएंगे.  व्यक्तिगत मामलों पर पकड़ बनाए रखेंगे.  करीबी मददगार होंगे.  

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sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु
टू आफ कप्स
आज का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण चर्चाओं को बढ़ावा देने और सहकार से कार्य करने का सूचक है.  करीबियों व दोस्तों का साथ प्राप्त होगा.  अन्य से बेहतर तालमेल बनाए रखेंगे.  नेतृत्व में पहल का भाव होगा.  प्रभावशाली लोगों से भेंट के अवसर बनेंगे.  सबको साथ लेकर चलने का प्रयास बना रहेगा.  प्रदर्शन से प्रभाव बनाए रखेंगे.  लक्ष्य पाने में सफल होंगे. 

कारोबार बढ़त पाएगा.  सहकारिता का भाव बढ़ा रहेगा.  अपनों से किया वादा पूरा करेंगे.  भावनात्मक मजबूती दिखाएंगे.  व्यक्तिगत मामलों पर पकड़ बनाए रखेंगे.  करीबी मददगार होंगे.  दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखेंगे.  अपनी बात प्रखरता से रखेंगे.  कारोबार में उछाल आएगा.  प्रतिभा का लाभ लेंगे.  पूर्व योजनाओं को बढ़ावा देंगे. 

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा बेहतर रहेगी.  स्वयं पर ध्यान देंगे.  दिनचर्या संवाेंगे.  स्वास्थ्य सुधरेगा. 
आर्थिक स्थिति: आर्थिकी बल पाएगी.  कारोबारी मामलों में सक्रियता रखेंगे.  समझौतों को गति मिलेगी. 
रिश्ते: घर में हर्ष आनंद से रहेंगे.  लोगों से मेलजोल बढ़ेगा.  सहजता बनाए रखेंगे.  प्रिय से भेंट होगी. 

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