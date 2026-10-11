आज 11 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: आर्थिक लाभ में होगी बढ़ोतरी, करियर को मिलेगी रफ्तार

आर्थिक लाभ संवार पर रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. पैतृक विषय पक्ष में रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी बने रहेंगे. कार्यक्षेत्र में उत्साह दिखाएंगे. सकारात्मक परिणामों से करियर व्यापार बढ़त पाएगा. योजनाएं उम्मीद के अनुरूप रहेंगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक गतिविधियां सकारात्मक रहेंगी. महत्वपूर्ण प्रयास गति लेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. प्रयासों में सक्रियता बढेगी.

धन संपत्ति- लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. इच्छित भेंट मिल सकती है. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. लाभकारी अवसरो में वृद्धि होगी. प्रबंधन पक्ष में बना रहेगा. जोखिम ले सकते हैं.

प्रेम मैत्री- भावनात्मक संबंधों को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. जीवन स्तर मजबूत बना रहेगा. विविध मामले सहजता से आगे बढ़ेंगे. प्रेम संबंधों में शुभता रहेगी. आपसी मेलजोल को बढ़ाएंगे. मन की कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों से प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वचन निभाएं. वरिष्ठों से सलाह लेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधरेगा.

आज का उपाय: देवी मां के बाल स्वरूप शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. नवरात्र की विधिवत् घट स्थापना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. भगवान भास्कर को अर्घ्यं दें. सक्रिय रखें.



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शुभ अंक : 1, 2 और 3

शुभ रंग : सिंदूरी

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