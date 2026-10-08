आज 8 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: विविध अवसर बनेंगे, परिजन प्रसन्न रहेंगे

भाग्य की सबलता से सभी कार्य बेहतर दिशा में बने रहेंगे. कार्यों को गति मिलेगी. कार्य व्यापार में लाभ बढ़ेगा. दीर्घकालिक योजनाओं को संवारेंगे. आस्था और विश्वास बढ़ाएंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. बड़ों का समर्थन पाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर करेंगे. उच्च शि़क्षा में अच्छा करेंगे. धार्मिक व मनोरंजक गतिविधियां बढ़ंगी. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. भेंट संपर्क बढ़ाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. सबके हित का भाव बना रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कारोबारी समझौतों में सहजता रहेगी. कामकाज में सक्रियता आएगी. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. कार्यगत लक्ष्य पाएंगे. कार्यक्षेत्र में समय देेंगे. विविध प्रयास आगे बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामले आगे बढ़ेंगे. लाभ में सुधार बना रहेगा. सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा. कार्यविस्तार में सफल रहेंगे. फोकस बढ़त पर रहेगा. विभिन्न प्रयास प्रभावशाली बनेंगे.



प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत स्थिति में सुधार आएगा. भावनात्मक विषय बेहतर होंगे. अपनों से किया वादा निभाएंगे. भावनात्मक संबंध संवरेंगे. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में शुभता रहेगी. मन के मामले सकारात्मक रहेंगे. संवाद पक्ष में बनेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध अवसर बनेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा. साहस सक्रियता से काम करेंगे. मनोबल उच्च रहेगा.

आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें. सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें. ब्राह्मणों को भोजन कराएं. पीली वस्तुएं दान करें. साधना बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 8 और 9

शुभ रंग : हल्दी समान

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