आज 7 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: लेन-देन के मामले सकारात्मक रहेंगे, आय में वृद्धि होगी

भाग्य पक्ष की अनुकूलता से उत्साहित रहेंगे. करियर व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम बनेंगे. चहुंओर प्रभावपूर्ण स्थिति का लाभ लेंगे. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. पेशेवरता व साख संवार बढ़त पर रहेंगे. बड़ी सोच से काम लेंगे. प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. योजनाओं ेमें संवार बनी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. लंबी दूरी की यात्रा संभव है. सूझबूझ व सहकार से आगे बढ़ें. आर्थिक संबंधों में सामंजस्यता बनी रहेगी.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व्यापार में सबका सहयोग पाएंगे. पेशेवरजन निसंकोच आगे बढ़ेंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. इच्छित उपलब्धियां बनेंगी. पद और प्रभाव बल पाएंगे. कारोबार में उछाल पर रहेगा.

धन संपत्ति- वित्तीय अवरोध दूर होंगे. लेनदेन के मामले सकारात्मक रहेंगे. आय में वृद्धि होगी. भेंटवार्ता में बेहतर होंगे. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र की स्थितियां बेहतर बनी रहेंगी.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. मैत्री संबंधों में मजबूती आएगी. मन के मामले संवार पाएंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. वाणी व्यवहार में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सफलता मिलेगी. स्पष्ट व्यवहार बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रखेंगे. ऊंचे मनोबल से आगे बढ़ेंगे.

आज का उपाय: पितृों का विधिवत् तर्पण करें. स्मरण में योग्यजन को भोजन कराएं. व्रत संकल्पांे को अधूरा न छोड़ें.

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शुभ अंक : 3, 7 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

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