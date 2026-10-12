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Meen Tarot Rashifal 12 October 2026: आज फैसलों में जल्दबाजी से बचें, सेहत और खर्च पर दें ध्यान

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 12 October 2026: परिवार के लोगों से सुधार बना रहेगा. मध्यम प्रदर्शन बना रहेगा. यात्राओं से बचेंगे. सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अधिकारियों का समर्थन बनाए रखें.

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pisces horoscope
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मीन

द टावर

आज का दिन आप के लिए सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत है. आत्मविश्वास से कार्य करते रहें. करीबियों से शुभ संवाद बनाए रखेंगे. परिचितों व सलाहकारों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों के सहयोग मिलेगा. सकारात्मक बदलाव पर जोर दें. योजनाओं को सूझबूझ और सहजता से आगे बढ़ाएंगे. अनुकूलता और उत्साह से परिस्थिति पर नियंत्रण लाएं.

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परिवार के लोगों से सुधार बना रहेगा. मध्यम प्रदर्शन बना रहेगा. यात्राओं से बचेंगे. सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अधिकारियों का समर्थन बनाए रखें. अन्य की व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. अनुभव और कौशल का लाभ लें. सभी को प्रभाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में साधारण रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले मिलेजुले रहेंगे. विभिन्न लाभ साधारण बनेंगे. कार्यों में गति बनाए रखें.

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रिश्ते: निजी संवाद में सहज होंगे. घर में सहकार का वाताावरण बना रहेगा. भेंट मुलाकात बढ़ाएं.

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