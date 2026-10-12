Meen Tarot Rashifal 12 October 2026: आज फैसलों में जल्दबाजी से बचें, सेहत और खर्च पर दें ध्यान

मीन

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द टावर

आज का दिन आप के लिए सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत है. आत्मविश्वास से कार्य करते रहें. करीबियों से शुभ संवाद बनाए रखेंगे. परिचितों व सलाहकारों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों के सहयोग मिलेगा. सकारात्मक बदलाव पर जोर दें. योजनाओं को सूझबूझ और सहजता से आगे बढ़ाएंगे. अनुकूलता और उत्साह से परिस्थिति पर नियंत्रण लाएं.

परिवार के लोगों से सुधार बना रहेगा. मध्यम प्रदर्शन बना रहेगा. यात्राओं से बचेंगे. सूचनाओं की प्राप्ति होगी. अधिकारियों का समर्थन बनाए रखें. अन्य की व्यर्थ बातों पर ध्यान न दें. आकस्मिकता बनी रह सकती है. अनुभव और कौशल का लाभ लें. सभी को प्रभाव बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान में साधारण रहेगा. स्वयं पर ध्यान दें. स्वास्थ्य से समझौता न करें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामले मिलेजुले रहेंगे. विभिन्न लाभ साधारण बनेंगे. कार्यों में गति बनाए रखें.

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रिश्ते: निजी संवाद में सहज होंगे. घर में सहकार का वाताावरण बना रहेगा. भेंट मुलाकात बढ़ाएं.

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