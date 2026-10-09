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आज 9 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: आर्थिक मामलों में अच्छे नतीजे मिलेंगे, खरीदारी के योग बनेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 9 October 2026, Pisces Horoscope Today: उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. 

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pisces horoscope
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साझा प्रयासों में सहज रहेंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. सबके साथ सहयोग से आगे बढ़ेंगे. सहकारी विषयों को हल करेंगे. आवश्यक मामलों में गति बनाए रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा. साथी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे. बड़ा सोचें. उद्योग व्यापार में आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में सफल होंगे. इच्छित सफलता की संभावना रहेगी. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. 

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर भेंटवार्ता लापरवाही नहीं दिखाएंगे. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. टीम पर भरोसा बना रहेगा. सबका सहयोग पाएंगे. पेशेवर सहज होंगे. सामूहिक कार्यों पर जोर देंगे.
 
धन संपत्ति - आर्थिक मामलों में उचित परिणाम बनेंगे. खरीदी कर सकते हैं. भूमि भवन के मामले बेहतर बने रहेंगे. वाणिज्य व्यापार गति लेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. अनुबंधों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. 

प्रेम मैत्री - भावनात्मक संवाद बेहतर बना रहेगा. निजी चर्चाओं में मधुरता बढ़ेगी. साथीगण प्रसन्न रहेंगे. मित्रता बल पाएगी. रिश्ते मजबूत होंगे. जिद अहंकार से बचें. रिश्तों में घनिष्ठता रहेगी. निजी जीवन में प्रेम व्यवहार मजबूत बनाएंगे. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. मन के मामले आगे बढ़ेंगे. 

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स्वास्थ्य मनोबल - संपर्क बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. करीबी मददगार होंगे. भावनात्मक मजबूत रहेंगे. व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा. संकेतों पर ध्यान देंगे.

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आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. जिद में नहीं आएं. 

शुभ अंक : 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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