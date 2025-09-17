Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 17 September 2025: मूलांक 5 वाले विनम्रता से बढ़ेंगे आगे, विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 17 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 5 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ गतिविधियों को आगे बढ़ाने वाला है. इच्छित सूचना प्राप्त होगी. समकक्षों पर भरोसा करेंगे. धैर्यपूर्वक लक्ष्यों को साधेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. करियर व्यापार में सफलता के अवसर बने रहेंगे. परिजनों से संबंध सुधरेंगे. तेजी से कार्य करेंगे. भेटवार्तां पक्ष में बनेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तकनीक की समझ में तेज होते हैं. जटिल रचनाओं को भी सहजता से समझ लेते हैं. आज इन्हें विनम्रता बनाए रखना है. काम निकालने का प्रयास करेंगे. कामकाजी गतिविधियां बढ़ाएंगे. निजी विषयों में सहनशीलता रखेंगे. मित्रों से तालमेल रहेगा. सहजता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर प्रयासों में उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा. व्यवसायिक सकारात्मकता रहेगी. परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. लाभ बढ़ाएंगे. विभिन्न मामलों में सजग रहेंगे. अनुभव भुनाएंगे. कला कौशल में बेहतर रहेंगे. प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. निजी मामलों में सरलता से आगे बढ़ेंगे. रिश्तों में अहंकार नहीं आने देंगे. वादा वचन निभाएंगे. आशंकाओं में न आएं. अपनों का साथ समर्थन रखेंगे. परस्पर सहयोग बढ़ाएंगे. गलतियां को क्षमा करेंगे. प्रतिक्रिया में धैर्य रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सहयोग समर्पण की भावना रखेंगे. बड़ों की सीख मानेंगे. मेहमान आएंगे. घर का वातावरण सुखद रहेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- ग्रीन

एलर्ट्स- संकीर्णता और लोभ न करें. व्यवहार में सरलता रखें.

